Người Ukraine chán nản với các cuộc đàm phán hòa bình

Nhiều người Ukraine đang mất niềm tin vào các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ dẫn dắt, coi đây giống như một trò chơi chính trị không thể khép lại xung đột.

Mỗi sáng, Anna Kuzmishcheva lại lên mạng cập nhật thông tin đã trở thành quan trọng nhất ở Ukraine liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra. Cô không tìm kiếm diễn biến các cuộc đàm phán hòa bình. Thay vào đó, Kuzmishcheva theo dõi thông báo thông tin hàng ngày của chính phủ về số giờ có điện, đôi khi 6 tiếng, đôi khi 9 tiếng, và thời điểm cắt điện.

Đối với cô Kuzmishcheva và những người Ukraine khác, những hoạt động ngoại giao rầm rộ gần đây do Mỹ dẫn dắt chỉ là sự ồn ào vô nghĩa, một cuộc chơi chính trị mà giới lãnh đạo đất nước đang tham gia với hy vọng chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ không bỏ rơi hoàn toàn Ukraine.

Người đàn ông đứng trước đài tưởng niệm các binh sĩ đã thiệt mạng trong cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga tại Quảng trường Độc lập ở Kiev hôm 10/12. Ảnh: AP

Nhiều người cho biết họ tin Mỹ đang đứng về phía Nga và muốn gây sức ép lên Ukraine nhằm bằng mọi giá thiết lập một thỏa thuận hòa bình dù nó bất lợi cho Kiev. Người Ukraine cũng tin rằng dù đất nước họ có nhượng bộ đến đâu đi nữa, Nga vẫn không quan tâm đến thỏa thuận.

Người Ukraine hiện không thực sự quan tâm đến kế hoạch hòa bình của Mỹ mà chú trọng hơn vào cuộc sống thường ngày của họ, cách sống sót qua những đợt cắt điện khi quân đội Nga liên tục tập kích hạ tầng năng lượng nước này.

"Tôi không tin các cuộc đàm phán sẽ có kết quả. Chúng đã diễn ra nhiều lần rồi, chẳng đạt được gì cả. Theo thời gian, hy vọng phai nhạt và mọi người giờ đây chỉ còn rất ít kiên nhẫn", Kuzmishcheva, 38 tuổi, nói.

Trước khi nhậm chức, Tổng thống Trump đã cam kết sẽ thiết lập hòa bình cho Ukraine chỉ trong vòng 24 giờ. Năm nay, chính quyền của ông đã dẫn dắt nhiều nỗ lực nhằm chấm dứt giao tranh nhưng đều thất bại vì hai điểm bất đồng chính: Lãnh thổ và những đảm bảo an ninh đối với Ukraine.

Ông Trump đang gây áp lực buộc Tổng thống Volodymyr Zelensky phải ký một thỏa thuận bị châu Âu cho là nghiêng hẳn về phía Nga. Tổng thống Mỹ cho rằng Ukraine phải chấp nhận họ cuối cùng sẽ thua trong cuộc xung đột với quốc gia láng giềng hùng mạnh hơn.

Theo giới phân tích, ông Zelensky hiện phải chiều theo những ý muốn đàm phán của Mỹ vì lo sợ rằng Washington sẽ ngừng bán vũ khí hoặc chia sẻ thông tin tình báo với Kiev nếu họ khiến ông Trump nổi giận.

"Chúng tôi đã phần nào thích nghi với phong cách đàm phán của Tổng thống Trump. Chiến lược Ukraine và Tổng thống Zelensky theo đuổi là không nói 'không' trực tiếp với ông Trump, đồng thời vẫn bảo vệ từng điểm lợi ích của đất nước", nhà phân tích chính trị Ukraine Volodymyr Fesenko nhận xét.

Ông Zelensky tuần qua vẫn duy trì những cuộc đàm phán với Mỹ cũng như các đồng minh châu Âu. Tuy nhiên, vẫn chưa có thỏa thuận nào và hầu hết người Ukraine đều thờ ơ vì quá chán nản.

"Việc này cứ bị trì hoãn suốt nhiều tháng nên mọi người mất hết hứng thú. Ai cũng hiểu rằng thỏa thuận đó đằng nào cũng không thành. Vì vậy, mọi người không còn bận tâm nhiều về nó nữa", Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Ukraine Oleksandr Merezhko bình luận.

Merezhko từng đề cử Tổng thống Trump cho Giải Nobel Hòa bình hồi tháng 11 năm ngoái chủ yếu vì lời hứa chấm dứt xung đột của lãnh đạo Mỹ. Tuy nhiên, ông đã rút lại đề cử vào tháng 6/2025 vì cho rằng ông Trump đang "đổ lỗi cho Ukraine về một cuộc xung đột do Nga châm ngòi".

Theo ông, Tổng thống Zelensky biết rõ việc đạt được thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin là điều bất khả thi, dù vậy, lãnh đạo Ukraine vẫn phải làm mọi cách để cho Mỹ thấy rằng ông sẵn sàng đàm phán.

Trong khi Ukraine và Mỹ dường như đã đạt được một số tiến bộ khi thảo luận về những đảm bảo an ninh tiềm năng, không có dấu hiệu nào cho thấy Nga muốn dừng chiến đấu.

Tổng thống Putin tuyên bố Moskva đang chiếm thế thượng phong. Lực lượng Nga vẫn tiếp tục đẩy mạnh tấn công dọc theo tiền tuyến ở phía đông và liên tục tập kích các thành phố Ukraine bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa. Những cuộc tấn công này khiến lưới điện Ukraine chao đảo. Một nửa thủ đô Kiev đã mất điện hôm 9/12.

Khi được một phóng viên hỏi hồi đầu tuần rằng liệu ông có tin tưởng người Mỹ hay không, Tổng thống Zelensky thừa nhận đất nước đang kiệt sức.

"Tôi thấy rõ họ thực sự muốn giao tranh kết thúc", ông cho hay. "Đây không phải một trò chơi chính trị của Mỹ, chỉ là vấn đề vô cùng phức tạp. Khi không có điện, khi mọi người kiệt sức, đương nhiên ai cũng muốn xung đột kết thúc. Nhưng điều quan trọng là nó kết thúc bằng cách nào và với những điều kiện nào để chiến sự không tái diễn".

Một binh sĩ Ukraine vác quả đạn pháo để chuẩn bị khai hỏa về vị trí của quân đội Nga theo hướng Pokrovsk, vùng Donetsk, hôm 20/11. Ảnh: AFP

Vào chiều 9/12, Viktoriia Starodub, 24 tuổi, đến thăm đài tưởng niệm các binh sĩ tử trận ở trung tâm Kiev để tưởng nhớ một người bạn cũ. Starodub, người đã chạy trốn khỏi thành phố quê hương Pokrovsk sau khi quân đội Nga phát động chiến dịch hồi năm 2022, vẫn lưu giữ những bức ảnh và video trên điện thoại cho thấy các cuộc pháo kích liên tục đã làm hư hại tòa nhà chung cư của gia đình cô như thế nào. Hiện tại, Nga đang trên đà kiểm soát hoàn toàn thành phố.

"Tôi rất muốn tin rằng những người này đã không chết vô ích", Starodub nói khi nhìn vào hàng nghìn lá cờ tại đài tưởng niệm. Theo cô, Nga sẽ không bao giờ dừng lại nếu Ukraine không nhượng bộ theo điều kiện của họ. Dù vậy, cô không sẵn lòng đánh đổi bất kỳ vùng lãnh thổ nào để lấy một nền hòa bình không chắc chắn.

Vào một buổi tối gần đây, Alina Barabanova và Olena Lykova cũng đến thăm đài tưởng niệm ở Kiev. Hai người phụ nữ đi từ thị trấn của họ gần thành phố Kupyansk đang bị bao vây ở miền đông đến thủ đô để tham dự một hội nghị.

Quân đội Nga đã kiểm soát thị trấn của họ khoảng 6 tháng vào năm 2022. Khi đó, họ không có nước máy, điện và cả gas. Lykova, 52 tuổi, cho hay bà từng phải ngồi tù một ngày vì không tuân lệnh người Nga. Bà nói mỗi ngôi nhà trong thị trấn quê hương bà đều có những câu chuyện buồn khác nhau.

"Cái gọi là 'kế hoạch' được đề xuất giống như người ta ném nó cho Ukraine và bảo chúng tôi cầm lấy đi. Thật không may, nó giống như giúp đỡ đối thủ vậy. Khi chúng tôi nghe họ nói 'thỏa thuận đang gần kề', chúng tôi cảm thấy bị phản bội và tức giận", Barabanova, 48 tuổi, bày tỏ.

Vũ Hoàng (Theo Reuters, AFP, AP)