Người trẻ cởi mở với sức khỏe tình dục

Minh Tuấn (25 tuổi) vô tình lướt một video về bệnh sùi mào gà trên mạng xã hội, sau đó đã tìm hiểu về các bệnh lây qua đường tình dục và chia sẻ cho nhóm bạn cùng theo dõi.

Cậu nhân viên văn phòng tại Hà Nội cho biết sức khỏe là mối quan tâm hàng đầu, bên cạnh công việc. Không chỉ giữ một lịch sinh hoạt khoa học, thường xuyên khám sức khỏe, Tuấn còn tìm hiểu các bệnh thường gặp trên nền tảng mạng xã hội, trong đó có bệnh lây qua đường tình dục.

Anh cho biết tình cờ thấy video TikTok về HPV, sau đó tìm thêm thông tin từ website WHO. HPV (Human Papillomavirus) là loại vi rút gây u nhú ở người, lây truyền phổ biến qua đường tình dục. Theo các tài liệu y khoa, đa số trường hợp nhiễm HPV có thể tự đào thải, nhưng việc nhiễm dai dẳng có thể gây ra các bệnh lý như mụn cóc sinh dục, tiền ung thư và ung thư liên quan. Hầu hết người có hoạt động tình dục đều có nguy cơ nhiễm HPV ở một thời điểm nào đó trong đời, dù họ không biết mình từng nhiễm.

Minh Tuấn nhận thấy bản thân cũng có khả năng là "đối tượng" của các tác nhân như HPV hay bệnh lý lây qua đường tình dục, Tuấn cho rằng mình nên tìm hiểu kỹ hơn về các biện pháp phòng vệ. Anh gửi cho bạn bè các tài liệu để cùng chia sẻ.

Tuấn là một trong số các bạn trẻ thay đổi nhận thức và thái độ theo hướng tích cực khi nhắc về sức khỏe tình dục. Nếu trước đây, nhiều người coi đây là chủ đề nhạy cảm, e ngại khi nhắc đến thì giờ giới trẻ coi sức khỏe tình dục là một phần của chăm sóc bản thân. Sự cởi mở này không chỉ đến từ giáo dục, mà còn nhờ mạng xã hội – nơi những câu chuyện cá nhân, lời khuyên của bác sĩ, hoặc thông tin khoa học được lan tỏa.

Các bạn trẻ tiếp cận thông tin về HPV qua tờ rơi. Ảnh: Phạm Thế Hiển

Nhiều bạn trẻ cho rằng việc chia sẻ về HPV, tình dục an toàn hay chủ động phòng vệ là một cách thể hiện trách nhiệm với bản thân và người yêu. Những video như "Tôi phát hiện ung thư cổ tử cung thế nào", "Cần làm gì khi nhiễm HPV" có hàng trăm nghìn lượt xem.

Nhiều bác sĩ, người nổi tiếng cũng tham gia vào các chiến dịch truyền thông, nâng cao nhận thức về các căn bệnh này hay các nội dung truyền thông chia sẻ về quá trình vượt qua ung thư cổ tử cung của ca sĩ, diễn viên Hari Won.

Khảo sát "Sự hiểu biết của cộng đồng về HPV" do Trung tâm Truyền thông - Giáo dục Sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế thực hiện từ 21/4 đến 23/5 ghi nhận sự chú ý từ nhiều người trẻ, cả nam giới và nữ giới. Theo đó, giới trẻ tiếp nhận thông tin về HPV và chịu ảnh hưởng nhiều từ mạng xã hội như Facebook, TikTok... bên cạnh các nguồn chính thống như truyền hình, báo chí, bác sĩ.

Ngọc Linh (22 tuổi, sinh viên) được bạn thân chia sẻ một podcast về ung thư cổ tử cung. Sau khi xem xong chương trình, Linh thay đổi suy nghĩ về vi rút HPV, không còn suy nghĩ chỉ có những người quan hệ tình dục bừa bãi mới bị lây nhiễm. Cô cùng bạn thân đặt lịch khám với bác sĩ chuyên khoa, nhờ tư vấn các biện pháp dự phòng HPV.

Mai Anh (20 tuổi, sinh viên) vô tình nhìn thấy thông tin về HPV dán trên xe bus hai tầng khi đang đi du lịch tại Hà Nội. Hình ảnh Khoai Lang Thang - KOL yêu thích của cô xuất hiện trên quảng cáo thu hút, gây tò mò nên khi trở về nhà, Mai Anh đã tìm hiểu về các bệnh liên quan đến vi rút này.

Xe bus mang thông điệp phòng vệ HPV có sự tham gia của KOL Khoai Lang Thang. Ảnh: Phạm Thế Hiển

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 8 trong 10 người có hoạt động tình dục sẽ có nguy cơ nhiễm HPV vào một thời điểm nào đó trong đời, bất kể nam nữ. Cũng theo các nghiên cứu tại Mỹ về tỷ lệ mắc vi-rút u nhú ở người đã quan hệ tình dục trong độ tuổi 14-59, giai đoạn 2013-2014, nhìn chung, tỷ lệ mắc HPV bất kỳ và HPV nguy cơ cao ở nam cao hơn ở nữ. Tuy nhiên, tỷ lệ này có thể thay đổi tùy theo độ tuổi.

Người trẻ chủ động tìm hiểu thông tin, đặt câu hỏi và tìm kiếm lời khuyên từ chuyên gia y tế, là tín hiệu tích cực, phản ánh sự thay đổi trong nhận thức cộng đồng về HPV. Việc chủ động bảo vệ sức khỏe sinh sản không chỉ góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh liên quan đến vi rút này mà còn hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Yên Chi