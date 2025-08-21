Người nước ngoài 'hòa tan' trong không khí 2/9 ở Hà Nội

Jeong Jonghyeok mặc áo cờ đỏ sao vàng đứng lẫn vào dòng người xếp hàng gần ba tiếng để vào xem "concert quốc gia" ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Người đàn ông Hàn Quốc 40 tuổi nói đã sống ở Việt Nam từ đầu năm nay. Anh từng "đi bão" cùng người dân ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam, bay vào TP HCM xem diễu binh dịp 30/4. Jonghyeok nói lễ quốc khánh 2/9 là sự kiện không thể bỏ lỡ. Anh đã đi từ Bắc Ninh lên Hà Nội, chật vật săn vé "chợ đen" để có suất vào xem concert "Tổ quốc trong tim" hôm 10/8 nhưng không được.

"May mắn ban tổ chức chấp nhận hộ chiếu thay vì căn cước công dân và cho tôi vào xem. Ở Việt Nam có rất nhiều sự kiện toàn dân có thể tham gia, họ cùng reo hò, ngân nga những bài hát Việt Nam, đó cũng là lý do khiến tôi yêu thêm nơi này", Jonghyeok nói.

Người nước ngoài hòa chung không khí 2/9 ở Hà Nội Jeong Jonghyeok, 40 tuổi, ở Hàn Quốc tham gia sự kiện âm nhạc "Tổ quốc trong tim" tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, ngày 10/8. Video: @bestnam68/TikTok

Vài ngày trước sự kiện anh đã chuẩn bị trang phục, phụ kiện "yêu nước" để giống người Việt nhất có thể. Trong đêm nhạc, anh ấn tượng với khoảnh khắc lá cờ Việt Nam khổng lồ bay phấp phới, phía dưới hàng chục nghìn người đặt tay lên ngực cùng hô vang "Việt Nam Hồ Chí Minh".

"Tôi cũng hô theo, thấy hạnh phúc, may mắn khi được hòa chung bầu không khí này". Jonghyeok nói. Ở Hàn Quốc không bao giờ có cảnh này. Ngày Quốc khánh thường là dịp để người dân nghỉ ngơi. Ở Việt Nam, người dân có thể đi các sự kiện quốc gia suốt nhiều ngày thậm chí cả tháng mà vẫn hào hứng.

Jeong Jonghyeok check-in các quán cà phê trang trí 2/9 tại Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

9 năm sống ở Hà Nội, Kaneya Manabu, người Nhật Bản nói vào những dịp như 30/4, 2/9, anh thường chạy xe máy quanh các con phố rợp cờ đỏ sao vàng để được tận hưởng bầu không khí phấn khích, tự hào. Dịp kỷ niệm 80 Quốc khánh Việt Nam năm nay, Manabu thấy khác hẳn. Từ những quán cà phê, trung tâm thương mại hay khu dân cư đều treo cờ Tổ quốc. Người dân mặc áo dài, đội nón lá chụp ảnh ở Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

"Thậm chí hàng nghìn người còn đứng kín đường cổ vũ lực lượng quân đội tập luyện cho lễ diễu binh 2/9", người đàn ông 44 tuổi nói.

Từng là trưởng phòng cảnh sát tỉnh Saitama, Manabu nói ở Nhật Bản người dân thường không được phép chụp ảnh cùng cảnh sát, quân đội. Họ cũng không quan tâm việc tập luyện hay các hoạt động mang tính quốc gia như thế này. "Nhưng ở đây, người dân tiếp nước, tiếp đồ ăn, coi các quân nhân như thần tượng khiến tôi ngỡ ngàng", Manabu nói.

Cẩm Hằng, 27 tuổi, bạn của Manabu cho biết dịp này anh rất chăm chỉ học thêm tiếng Việt đặc biệt là các bài hát để đi dự "concert quốc gia". Anh nhờ Hằng làm hướng dẫn viên đi Bảo tàng quân sự Việt Nam để tìm hiểu thêm về lịch sử đất nước, tham gia triển lãm "Trở về thời khắc thiêng liêng" qua công nghệ thực tế ảo để sống lại không khí ngày 2/9/1945 lịch sử.

"Manabu cũng chi tiền triệu để mua được vé chợ đen xem các đêm nhạc trước thềm 2/9. Những ngày này anh thường kết thúc công việc sớm để không bỏ lỡ sự kiện nào", Hằng nói.

Người nước ngoài hòa chung không khí 2/9 ở Hà Nội Kaneya Manabu, người Nhật Bản tham gia triển lãm "Trở về thời khắc thiêng liêng" qua công nghệ thực tế ảo để sống lại không khí ngày 2/9/1945 lịch sử tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, ngày 19/8/2025.

Jeong Jonghyeok hay Manabu nằm trong số những người nước ngoài bị thu hút bởi văn hóa Việt Nam qua các giá trị truyền thống như tôn kính tổ tiên, lòng hiếu khách và tinh thần yêu nước, theo khảo sát của Cultural Atlas, nền tảng thông tin văn hóa đa quốc gia của SBS (Australia).

Báo cáo của tổ chức ABroader.org năm 2023 cho thấy 80% du khách nước ngoài yêu thích văn hóa Việt Nam, mô tả đất nước có "văn hóa lạc quan" và "tinh thần cộng đồng mạnh mẽ". Họ đặc biệt ấn tượng với ẩm thực, lễ hội và các sự kiện lịch sử của người Việt.

Sự quan tâm này ngày càng lớn hơn trong bối cảnh Hà Nội đang tổ chức các sự kiện hướng tới đại lễ 80 năm Quốc khánh Việt Nam với chương trình như diễu binh, diễu hành, sự kiện âm nhạc, bắn pháo hoa nghệ thuật.

Hơn một tuần nay, tại một số cửa hàng bán vật phẩm "yêu nước" như áo cờ đỏ sao vàng, cờ Tổ quốc cầm tay, nón lá ở phố Hàng Mã, phường Hoàn Kiếm thu hút hàng trăm khách nước ngoài ghé mua. Cô Bích Liên, chủ một cửa hàng, cho biết bất ngờ khi từ đầu tháng 8, lượng khách nước ngoài tăng gấp đôi, gấp ba so với năm ngoái.

"Họ thường tỏ ra ngạc nhiên và thích thú với những con phố được người dân treo rợp cờ. Nhiều người vào mua và chụp ảnh lưu niệm tại đây. Thậm chí có người mua áo dài để hòa chung không khí với người Việt những ngày này", người phụ nữ 50 tuổi nói.

Hoàng Giang, chủ một tiệm ảnh ở quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết hơn một tuần nay, có hàng chục khách nước ngoài, chủ yếu đến từ Nga, Indonesia, Philippine cũng liên hệ đặt lịch chụp ảnh ở các điểm như Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng quân sự Việt Nam hay hồ Hoàn Kiếm.

"Họ gửi những video người Việt check-in 2/9 ở các địa điểm này và cũng muốn chúng tôi ghi lại kỷ niệm cho họ. Tôi rất ngạc nhiên vì trước đây tiệm không có khách quốc tế", anh Giang nói.

Kaneya Manabu, 44 tuổi, người Nhật Bản (thứ ba từ trái sang) cùng Cẩm Hằng (thứ hai trái sang) đi xem concert "Tổ quốc trong tim", ngày 10/8/2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nửa năm sống tại Việt Nam, Jeong Jonghyeok nói không chỉ cảm nhận rõ tình yêu nước, sự đoàn kết của người Việt qua các hoạt động dịp lễ này mà còn ở cách người Việt giúp nhau vượt qua khó khăn. Anh thấy người Việt cùng chung tay ủng hộ những vùng bị ảnh hưởng nặng nề sau bão Wipha, Jonghyeok cũng xin tham gia cùng một đội tình nguyện ở Việt Nam đi hỗ trợ ở tỉnh Điện Biên.

"Rồi cả khi thấy người Việt quyên góp hơn 300 tỷ đồng sau 5 ngày kêu gọi ủng hộ cho Cuba, tôi cũng đóng góp vì được truyền cảm hứng bởi tinh thần tương thân tương ái của họ", anh nói. "Đây là điều người dân các nước khác phải học Việt Nam".

Nga Thanh