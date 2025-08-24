Người nước ngoài chờ xem diễu binh 2/9

Kenzo bắt xe ôm công nghệ đi từ phường Tây Hồ đến đường Hùng Vương, phường Ba Đình để tìm vị trí đẹp chờ xem tổng hợp luyện diễu binh, lúc 14h ngày 21/8.

Chàng trai 21 tuổi người Luxembourg đến Hà Nội từ đầu tháng 8. Lần thứ hai trở lại Thủ đô, anh nói như "trúng số độc đắc" bởi đúng dịp đại lễ 80 năm Quốc khánh.

Một lần tình cờ xem lực lượng công an nhân dân biểu diễn, hàng trăm xe đặc chủng diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm, Kenzo choáng ngợp. Anh còn ngạc nhiên khi người dân đứng kín đường để cổ vũ, reo hò. Sau khi lên mạng tìm hiểu và dò hỏi thêm bạn bè người Việt về các sự kiện, anh đặt mục tiêu phải có một suất ngồi xem buổi tổng hợp luyện đầu tiên ở Quảng trường Ba Đình.

"Tôi đã chờ đợi suốt 6 tiếng trước sự kiện bắt đầu", Kenzo nói.

Kenzo cho biết để có được vị trí xem tốt nhất, anh đã phải chờ nửa tiếng mới gọi được xe ôm công nghệ sau đó đi bộ qua các tuyến đường cấm xe. Trên các tuyến diễu binh, anh thấy ấm lòng khi được người Việt tiếp nước, phát cờ cầm tay thậm chí nhường chỗ xem đẹp. Cảnh tượng toàn dân cùng hát quốc ca, hô to khẩu hiệu "Việt Nam Hồ Chí Minh" khi các khối quân đội đi qua khiến chàng trai "nổi da gà".

"Ở đất nước tôi, có ngày Quốc gia nhưng là dịp để tôn vinh hoàng gia và đoàn kết dân tộc. Ở Việt Nam đây là sự kiện mang tính lịch sử và chính trị sâu sắc, đánh dấu sự ra đời của một quốc gia độc lập sau nhiều năm bị đô hộ", chàng trai 21 tuổi nói.

Người nước ngoài “săn” lịch xem diễu binh ở Hà Nội Kenzo, 21 tuổi, ở Luxembourg xếp hàng chờ 6 tiếng để xem diễu binh trên đường Hùng Vương, phường Ba Đình, ngày 21/8/2025. Video: Nhân vật cung cấp

Albert, 44 tuổi, người Hà Lan, cũng có mặt ở hồ Hoàn Kiếm, một trong những tuyến có khối diễu binh đi qua từ 17h ngày 21/8. Anh thấy lạ lẫm khi mọi người đều mặc trang phục có in cờ Tổ quốc hoặc áo dài truyền thống. Chờ đợi suốt ba tiếng, khi chương trình bắt đầu, anh cũng rút điện thoại ghi lại từng khoảnh khắc, cũng được bắt tay giao lưu với quân đội, điều mà người dân ở Hà Lan như anh chưa từng làm.

"Xúc động hơn khi có rất nhiều cựu chiến binh lớn tuổi đến xem, họ mặc trang phục quân nhân, chào điều lệnh khi có các đoàn tới. Sự giao thoa giữa hai thế hệ khiến tôi thực sự vỡ òa", người đàn ông 44 tuổi nói.

Anh hiểu đây không chỉ là một sự kiện diễu binh mà còn là hoạt động để người dân và quân đội bày tỏ tình cảm, thể hiện sự đoàn kết và cùng hướng về ngày vui của dân tộc.

Salvatore Bosco (trái) và Eugenio Grosso Sgarrillo (phải), người Italy, đứng xem sự kiện tổng hợp luyện diễu binh trên tuyến đường Thanh Niên, phường Tây Hồ, ngày 21/8/2025. Ảnh: M.N

Từ chiều 21/8, các tuyến phố trung tâm Hà Nội biến thành "biển người" trong buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Không ít người nước ngoài cũng mặc áo cờ đỏ sao vàng, cầm cờ và hô vang "Việt Nam". Họ không giấu được sự ngạc nhiên và thán phục trước không khí hào hùng và tinh thần dân tộc của người Việt.

Sau buổi tổng hợp luyện đầu tiên, các hội nhóm người nước ngoài ở Hà Nội xuất hiện nhiều bài thảo luận, xin tư vấn cách di chuyển khi cấm đường, gợi ý tuyến đường đứng xem đẹp. Tại nhóm "HaNoi Expats" với hơn 50 nghìn thành viên tham gia, một số bài viết của người nước ngoài khoe khoảnh khắc được chụp cùng hàng nghìn người dân và quân đội. Họ tỏ ra thích thú và muốn tiếp tục tham gia những buổi tiếp theo. Trên TikTok, video với từ khóa "Vietnam parade", "Military parade Viet Nam" cũng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Các sự kiện lớn luôn là cú hích cho du lịch. Dịp lễ 50 năm Thống nhất đất nước (30/4/2025), TP HCM đón khoảng 120.000 lượt khách quốc tế, tăng 122% so với cùng kỳ.

Tiếp nối thành công, Đại lễ 80 năm Quốc khánh đang tạo ra cơn sốt du lịch cho Hà Nội. Theo nền tảng du lịch Booking.com, Hà Nội đã vươn lên dẫn đầu danh sách các điểm đến được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất dịp lễ 2/9. Dữ liệu từ Agoda cũng ghi nhận lượng tìm kiếm chỗ ở tại thủ đô tăng hơn 44 lần so với cùng kỳ năm 2024. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài dự báo sẽ đón lượng khách kỷ lục trong dịp lễ, ngày cao điểm nhất có thể lên đến 110.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt gần 44.000 lượt mỗi ngày - cao nhất từ trước đến nay.

Để chuẩn bị cho sự kiện chính thức, các buổi sơ duyệt và tổng duyệt sẽ diễn ra vào các ngày 27/8 và 30/8. Lễ kỷ niệm chính thức cùng hoạt động diễu binh, diễu hành sẽ được tổ chức vào sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình.

Anis Espoir, 32 tuổi, người Algeria mong chờ được xem diễu binh, diễu hành dịp 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Hà Nội. Ảnh: Anisespoir/TikTok

Đang du lịch ở Đà Nẵng, Anis Espoir, 32 tuổi, người Algeria vội tìm chuyến bay gần nhất để có thể kịp tham gia xem các buổi hợp luyện, tổng duyệt diễu binh ở Hà Nội. Anis cho biết những video được người Việt đăng tải trên mạng xã hội về các sự kiện dịp 80 năm Quốc khánh khiến anh không muốn bỏ lỡ.

"Người Algeria và người Việt từng chiến đấu, hỗ trợ lẫn nhau trong công cuộc đấu tranh giành độc lập thời kỳ Pháp đô hộ. Cũng chính vì thế mà tôi muốn có mặt ở Hà Nội vào dịp 2/9 để cùng đứng bên những người bạn Việt Nam, ăn mừng ngày quan trọng nhất trong năm của họ", Anis Espoir nói.

Kenzo cho biết trong những buổi tiếp theo, anh sẽ chuẩn bị áo in cờ đỏ sao vàng cùng đồ ăn, nước uống, thảm để tiếp tục chờ xem diễu binh. Anh cũng tìm các sự kiện khác, đến các bảo tàng trưng bày hiện vật lịch sử, quân sự để hiểu hơn về Việt Nam.

Những ngày này, Albert thích cảnh chạy xe máy quanh các con đường rợp cờ đỏ sao vàng, tận hưởng không khí ngày lễ cùng người dân.

"Loa phường từ các tuyến phố đều mở nhạc cách mạng rất hào hùng, thực sự muốn thời gian trôi chậm lại", người đàn ông 44 tuổi nói

Nga Thanh - Quỳnh Nguyễn