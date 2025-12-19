Người hâm mộ đón mừng U22 Việt Nam về nước

Việt Nam ngược dòng đánh bại chủ nhà Thái Lan 3-2 ở chung kết bóng đá nam SEA Games 33 vào tối qua 18/12, để giành tấm HC vàng thứ ba trong bốn kỳ gần nhất. Nửa ngày sau, đội rời Bangkok để lên chuyến bay về Hà Nội vào lúc 16h00.

Phi hành đoàn chuẩn bị nhiều cờ Tổ quốc để đưa cho hành khách và thành viên đội tuyển. Họ cũng nhận về nhiều lời chúc mừng trước khi chuyến bay cất cánh.