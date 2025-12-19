Người hâm mộ đón mừng U22 Việt Nam về nước

Việt Nam ngược dòng đánh bại chủ nhà Thái Lan 3-2 ở chung kết bóng đá nam SEA Games 33 vào tối qua 18/12, để giành tấm HC vàng thứ ba trong bốn kỳ gần nhất. Nửa ngày sau, đội rời Bangkok để lên chuyến bay về Hà Nội vào lúc 16h00.
Phi hành đoàn chuẩn bị nhiều cờ Tổ quốc để đưa cho hành khách và thành viên đội tuyển. Họ cũng nhận về nhiều lời chúc mừng trước khi chuyến bay cất cánh.
Trung vệ Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Hiểu Minh (từ trái sang) cho biết đến hiện tại vẫn cảm thấy sảng khoái sau màn ngược dòng đáng nhớ.
HLV Kim Sang-sik ngồi ở ghế thương gia hàng đầu. Ông vẫn còn thấm mệt sau hành trình đã qua. Phi hành đoàn sau còn chuẩn bị một chiếc bánh lớn để mừng tấm HC vàng, và HLV Kim là người cắt bánh đầu tiên.
Sau khoảng hai giờ bay cùng 40 phút làm thủ tục, các cầu thủ ra đến sảnh chờ sân bay Nội Bài. Đại diện Cục Thể dục Thể thao và LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã đứng chờ sẵn để đeo vòng hoa cho từng thành viên.
Nhiều người dân đang đứng chờ người thân nhanh chóng chào đón và lấy điện thoại ghi lại hình ảnh các cầu thủ.
Ở ngoài sảnh chờ, truyền thông và người hâm mộ quây kín lấy đội tuyển.
Một người hâm mộ khác khen ngợi thủ môn Trần Trung Kiên có một giải đấu xuất sắc. Sau đó, ông bất ngờ thơm má thủ môn sinh năm 1993.
Nhiều cầu thủ có người thân ra đón, trong đó có tiền vệ cánh Nguyễn Phi Hoàng (phải). Hoàng vốn là tiền đạo cánh nhưng được ông Kim rèn đá tiền vệ và hậu vệ trái. Anh sở hữu nền tảng thể lực và khả năng tạt bóng rất tốt.
Hoàng sinh năm 2003 tại Quảng Bình (nay là Quảng Trị) trong gia đình có ba anh em. Anh từng thi tuyển trượt vào lò PVF trước khi đến Đà Nẵng. Hoàng xa bố (áo đỏ trái) từ năm 9 tuổi khi ông sang Đức xuất khẩu lao động. Mẹ Hoàng (thứ hai từ trái sang) xúc động không nói nên lời khi con trai liên tiếp đem về vinh quang cho đất nước.
U22 Việt Nam sẽ có ít ngày nghỉ trước khi hội quân trở lại vào ngày 26/12. Đội sẽ sang Qatar tập huấn, chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2026 tại Arab Saudi, khai mạc vào ngày 5/1.
Hiếu Lương
Ảnh: Giang Huy - Hoàng Giang - Hải An