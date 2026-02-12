Người Hà Nội được miễn phí xe buýt, tàu điện dịp Tết Bính Ngọ

Từ ngày 14/2 đến hết 22/2, người dân đi 128 tuyến buýt có trợ giá và hai tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - Cầu Giấy sẽ không phải trả tiền vé.

Ngày 12/2, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội cho biết với xe buýt, hành khách được phát vé lượt theo mệnh giá của tuyến nhưng không phải trả tiền vé. Đối với đường sắt đô thị, hành khách được phát vé 0 đồng tại quầy hoặc mua vé 0 đồng trên các App Hà Nội Metro hiện hành.

Hành khách sử dụng vé tháng (bình thường và ưu tiên) và vé miễn phí (sử dụng thẻ cứng hoặc thẻ ảo) có thể xuất trình khi tham gia dịch vụ.

Hà Nội miễn phí xe buýt, tàu điện dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Metro Hà Nội

Để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách, hai tuyến đường sắt đô thị sẽ hoạt động xuyên Tết. Riêng đêm giao thừa (29 Tết), tàu sẽ chạy từ 5h30 hôm trước tới 2h hôm sau. Mùng 1 Tết, tàu chạy từ 10h đến 18h, mùng 2 chạy từ 8h tới 19h, mùng 3 từ 6h đến 20h. Các ngày mùng 4, 5, 6 Tết, tàu sẽ chạy từ 5h30 đến 22h.

Đây không phải lần đầu tiên Hà Nội miễn phí vé xe buýt, tàu điện. Gần nhất, trong đợt nghỉ lễ 2/9 năm ngoái, UBND TP Hà Nội quyết định miễn phí vé xe buýt và đường sắt đô thị cho người dân và du khách.

Đại diện Công ty TNHH MTV đường sắt Hà Nội cho rằng việc miễn phí phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt, đường sắt đô thị trong dịp Tết Nguyên đán 2026 là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của chính quyền với người dân.

Võ Hải