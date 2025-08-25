Người Gaza khẩn cầu thương xót khi nạn đói lan rộng

Nhà cửa bị tàn phá, thiếu thốn lương thực, nước uống, người dân Gaza chỉ biết cầu nguyện khi cảm thấy cuộc sống như ngày tận thế.

Một ngày sau khi Liên Hợp Quốc tuyên bố nạn đói tại Gaza, đám đông với nhiều phụ nữ và trẻ em hôm 23/8 chen lấn, gào khóc tại một bếp ăn từ thiện ở Gaza City, thành phố lớn nhất Dải Gaza, nơi Israel đang lên kế hoạch chiếm đóng.

Họ mang theo nồi, xô nhựa, cố gắng mang được đồ ăn về cho gia đình. Một cậu bé dùng tay nhặt những hạt cơm còn sót lại trong một chiếc nồi, còn một cô bé ngồi ở bên ngoài căn lều, xúc gạo từ chiếc túi nilon trên mặt đất.

Bé gái Palestine ăn đậu gà giữa khu phố đổ nát Saftawi, phía tây Jabalia ở khu vực phía bắc Dải Gaza, ngày 24/8. Ảnh: AFP

"Chúng tôi không còn nhà cửa, không còn thức ăn, không có thu nhập. Chúng tôi buộc phải đến các bếp ăn từ thiện, nhưng chỗ đồ ăn ít ỏi đó không đủ để làm dịu cơn đói", Yousef Hamad, 58 tuổi, người phải sơ tán khỏi thành phố Beit Hanoun ở phía bắc Dải Gaza, nói.

Xa hơn về phía nam, tại một bếp ăn từ thiện ở Deir el-Balah, Umm Mohammad, 34 tuổi, cho rằng Liên Hợp Quốc đã tuyên bố nạn đói "quá muộn".

"Trẻ con đi đứng loạng choạng vì chóng mặt, thậm chí không còn sức ngủ dậy vì thiếu thức ăn và nước uống", cô nói.

Liên Hợp Quốc ngày 22/8 tuyên bố nạn đói ở Gaza, chỉ trích Israel "ngăn cản một cách có hệ thống" công tác viện trợ trong suốt hơn 22 tháng nổ ra chiến sự ở dải đất.

Theo Sáng kiến Phân loại giai đoạn An ninh lương thực tích hợp (IPC) có trụ sở tại Rome, Italy, nạn đói đang ảnh hưởng đến 500.000 người ở Gaza. IPC dự đoán nạn đói sẽ lan rộng đến các khu vực Deir el-Balah và Khan Younis vào cuối tháng 9, bao trùm 2/3 lãnh thổ Gaza.

Phụ nữ, trẻ em Palestine xin cơm ở bếp từ thiện tại Gaza City ngày 23/8. Ảnh: AFP

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác bỏ thông tin mà IPC đưa ra, đồng thời gọi báo cáo là "bịa đặt trắng trợn". Philippe Lazzarini, người đứng đầu cơ quan của Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine (UNRWA), sau đó cho rằng chính phủ Israel "phải ngừng phủ nhận nạn đói mà họ đã gây ra ở Gaza", kêu gọi những người có ảnh hưởng trên thế giới lên tiếng về vấn đề này.

Sau khi LHQ tuyên bố nạn đói ở Gaza, Israel vẫn tiếp tục oanh tạc xuống dải đất. Khói bốc lên dày đặc trên bầu trời quận Zeitun, Gaza City, trong lúc người Palestine lục lọi đồ đạc trong các tòa nhà đổ nát.

Mahmud Bassal, phát ngôn viên cơ quan phòng vệ dân sự Gaza, cho hay tình hình ở Sabra và Zeitun vô cùng thảm khốc, toàn bộ khu dân cư bị san phẳng.

"Chúng tôi mắc kẹt ở đây, sống trong sợ hãi, không có nơi nào để đi. Không có nơi nào an toàn ở Gaza. Di chuyển bây giờ có nghĩa là chết", Ahmad Jundiyeh, 35 tuổi, người phải di tản đến vùng ngoại ô phía bắc Zeitun, nói.

"Chúng tôi liên tục nghe thấy tiếng bom, tiếng tiêm kích, tiếng pháo, thậm chí cả tiếng nổ của thiết bị bay không người lái", anh nói. "Chúng tôi vô cùng sợ hãi, cảm giác như ngày tận thế gần kề".

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz ngày 22/8 tuyên bố Israel sẽ phá hủy Gaza City giống như những khu vực khác ở Dải Gaza nếu tổ chức Hamas không đồng ý giải giáp vũ khí, trả tự do cho toàn bộ con tin và đồng ý kết thúc cuộc chiến theo điều kiện Israel đưa ra.

Người dân Gaza City cho hay nhiều ngày qua, Israel không ngừng tấn công thành phố.

"Hãy để họ đến xem những gì đang xảy ra với chúng tôi ở đây, tại quận Zeitun. Chúng tôi đã bị hủy hoại", Aymen Daloul, 53 tuổi, người có nhà ở Gaza City đã bị phá hủy, nói. "Chúng tôi ngủ ngoài đường như súc vật. Xin hãy thương xót chúng tôi".

Cậu bé người Palestine dùng xe đẩy chở nước ở Gaza City ngày 23/8. Ảnh: AFP

Mahmud Abu Saqer, 24 tuổi, cho biết nhiều người đã rời Gaza City sau khi Israel thông báo kế hoạch chiếm đóng thành phố.

"Chỉ sáng nay, 500-600 gia đình đã rời đi, hôm qua thì hàng nghìn người đã sơ tán", anh nói. "Những tiếng nổ từ sáng sớm buộc mọi người phải rời đi".

Xung đột Dải Gaza bắt đầu từ tháng 10/2023, khi Hamas bất ngờ tấn công miền nam Israel khiến hơn 1.200 người chết, bắt giữ hàng chục con tin. Chiến dịch tấn công đáp trả của Israel vào Gaza đến nay đã khiến hơn 62.600 người Palestine thiệt mạng, đa số là dân thường.

Hồng Hạnh (Theo AFP)