Người đứng sau những 'góc máy điện ảnh' ở lễ Quốc khánh

Lê Bảo Hân mất hơn hai tháng chuẩn bị, áp lực khi quay các cú máy steadicam đòi hỏi sự chính xác ở đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Trong lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều khán giả ấn tượng trước thước phim thể hiện sự hào hùng của toàn sự kiện. Trong đó, cú máy nửa vòng cung cùng góc cận ghi lại động tác điều lệnh của các chiến sĩ nhận nhiều lời khen. Người đứng sau những cảnh này là Lê Bảo Hân (còn gọi là Bi Hân), 37 tuổi, sinh ra ở Ninh Thuận, hiện làm việc tại TP HCM. Video hậu trường anh đăng tải trên trang cá nhân thu hút hàng triệu lượt xem, hơn chục nghìn lượt chia sẻ.

Hậu trường quay lễ diễu binh 2/9 của Lê Bảo Hân Hậu trường quay lễ diễu binh 2/9 của Lê Bảo Hân. Video: Nhân vật cung cấp

Bi Hân có kinh nghiệm làm việc 18 năm, là tay máy steadicam - thiết bị hỗ trợ giúp camera ổn định, loại bỏ rung lắc khi di chuyển - nổi tiếng trong nghề. Anh từng thực hiện các cú máy one-shot của phim Bố già (2021) và Đất rừng phương Nam (2023). Ngoài ra, anh tham gia sản xuất video quảng cáo, trailer chương trình Vietnam's Next Top Model 2025, MV ca nhạc của Hiếu Thứ Hai, Rhyder, Anh Tú Atus.

Anh cho biết nhận lời mời hồi tháng 7 từ êkíp Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình Việt Nam (VFC), với yêu cầu mang đến phong cách điện ảnh cho chương trình. Trong sự kiện, anh được giao phụ trách những cảnh quay chuyển động tại lễ đài chính bằng steadicam, các phần còn lại do VTV và VFC đảm nhận.

"Sau khi êkíp liên hệ, tôi lập tức hủy bỏ những dự án khác để sắp xếp ra Hà Nội. Làm freelance nhiều năm, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày đứng ở Quảng trường Ba Đình ghi hình sự kiện trọng đại như thế", Bi Hân nói.

Lê Bảo Hân dùng hệ thống steadicam Arri Trinity 2 trong một lần quay phim. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Quá trình chuẩn bị diễn ra gấp rút, buộc anh tự lên phương án quay và di chuyển. Trước ba ngày diễn ra lễ hợp luyện diễu binh, tối 24/8, Bi Hân và trợ lý lái xe ôtô 16 chỗ chở máy móc từ TP HCM ra Hà Nội. Về kỹ thuật, anh sử dụng hệ thống steadicam Arri Trinity 2 - trị giá 150.000 USD (gần bốn tỷ đồng), nặng 38 kg, để ghi lại cảnh xoay vòng, lia ngang, bám sát chuyển động của các khối diễu binh, khí tài. Anh kết hợp xe thăng bằng điều chỉnh tốc độ di chuyển.

Chương trình đặt ra yêu cầu an ninh nghiêm ngặt. Ở buổi hợp luyện đầu tiên, đội ngũ hạn chế tác nghiệp, cùng bàn bạc góc quay, chạy thử hiện trường. Quy định an toàn chỉ cho steadicam di chuyển trong phạm vi 30 m nên các cú máy khá hạn chế. Bên cạnh đó, do khu vực có xe tăng và pháo quân sự, anh phải tập trung tuyệt đối để không xảy ra sai sót. Bi Hân phải trình bày phương án bố trí góc máy, cách ra vào đội hình theo điều lệnh để thuyết phục đạo diễn và lực lượng an ninh, chứng minh anh có thể đáp ứng yêu cầu.

"Trong kịch bản điều lệnh, khoảng cách và nhịp bước đều được quy định rõ ràng, chỉ cần lệch nửa mét hoặc chậm một nhịp là có thể phá hỏng đội hình, ảnh hưởng đến toàn bộ nhiệm vụ", anh nói.

Hậu trường quay phim 'Đất rừng phương Nam' Hậu trường Bi Hân quay các phân cảnh trong "Đất rừng phương Nam". Video: Nhân vật cung cấp

Nhà quay phim Nguyễn Trinh Hoan - giám đốc công ty sản xuất HKFilm - nhận xét Bi Hân là tay máy lăn xả trên phim trường. Những năm đầu làm việc, anh đảm nhận nhiều vị trí như kỹ thuật viên ánh sáng, trợ lý quay phim, quản lý thiết bị.

Theo ông Trinh Hoan, muốn vận hành steadicam, người quay phải có sức khỏe và kỹ năng thăng bằng để kiểm soát thiết bị nặng. Họ mặc chiếc vest chuyên dụng có tay đòn cơ học nhằm giảm rung lắc. Chiếc tay đòn gắn với khung máy quay, đảm bảo thiết bị ổn định. Dù Việt Nam có nhiều người quay phim, số lượng sử dụng steadicam chuyên nghiệp chưa nhiều do chi phí thiết bị cao, cần thời gian rèn luyện tay nghề.

"Những cú máy ở lễ Quốc khánh của Bi Hân phần nào nói lên được tài năng của cậu ấy. Chuyển động máy mượt mà, các cỡ cảnh chuyển tiếp giữa các khối diễu hành giúp khán giả cảm nhận trọn vẹn không khí buổi lễ", ông cho biết.

Tối 2/9, Bi Hân thu xếp đồ đạc để lái xe về TP HCM, dự kiến mất hơn một ngày. Anh cho biết ghi hình lễ Quốc khánh nhiều vất vả và áp lực nhưng là cột mốc đáng tự hào trong sự nghiệp. "Tôi không thể nào quên khoảnh khắc đứng giữa Quảng trường Ba Đình, ghi lại từng bước chân đồng bộ của hàng nghìn chiến sĩ", anh nói.

Quế Chi