Người dân ùn ùn về quê, cao tốc TP HCM ra miền Trung kẹt cứng

Nhiều đoạn cao tốc từ thành phố ra Nha Trang ùn tắc, nghiêm trọng nhất là khu vực nút giao TP HCM – Long Thành và Phan Thiết – Dầu Giây khi người dân về quê ăn Tết.

Sáng 11/2 (24 tháng Chạp), người dân từ TP HCM, Đồng Nai ồ ạt về quê bằng ôtô cá nhân khiến nhiều tuyến cao tốc hướng ra miền Trung ùn tắc từ sớm.

Từ rạng sáng, cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây kẹt xe cục bộ đoạn từ nút giao An Phú đến Long Thành. Khi đến gần nút giao với cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, lượng xe dồn về đông hơn, gây ùn tắc gần 10 km, xe di chuyển chậm từng mét.

"Gia đình tôi xuất phát từ TP HCM về Đà Nẵng lúc 4h, nhưng đến 8h vẫn chưa ra khỏi khu vực Phan Thiết vì xe quá đông", anh Hùng, tài xế ôtô, cho biết.

Dòng xe kẹt cứng trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây qua đoạn Trạm dừng chân ở xã Xuân Quế. Ảnh: Thái Hà

Trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, đoạn qua trạm thu phí thuộc xã Xuân Quế cũng xảy ra ùn tắc kéo dài nhiều km. Ôtô di chuyển chậm trên toàn tuyến do lượng xe từ phía Nam ra miền Trung tăng đột biến.

Khoảng 9h, một vụ va quẹt giữa xe container và ôtô con xảy ra tại lối ra nút giao Phan Thiết (Ba Bàu). Dù không xảy ra thương vong, song do xe gặp nạn nằm chắn một làn đường khiến giao thông khu vực này ùn ứ cục bộ. CSGT đã có mặt phân luồng, điều tiết phương tiện và giải tỏa hiện trường.

Cùng thời điểm, trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, đoạn qua xã Phước Hà (Khánh Hòa, Ninh Thuận cũ), xe khách giường nằm chạy hướng Nam – Bắc tông vào dải phân cách, chắn một phần làn đường hướng Phan Thiết đi Nha Trang. Sự cố khiến ùn tắc kéo dài nhiều km, đặc biệt đoạn gần hầm Núi Vung.

Xe khách giường nằm tông vào dải phân cách trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Ảnh: Thái Hà

Các ôtô từ Vĩnh Hảo (Bình Thuận cũ) ra Nha Trang buộc phải di chuyển chậm, nhiều xe rẽ ra quốc lộ 1 tại nút giao Vĩnh Hảo để tránh kẹt. "Tôi phải rẽ ra quốc lộ 1 vì chờ trên cao tốc không biết bao giờ mới thoát", anh Nguyễn Minh, lái xe từ Đồng Nai về Thanh Hóa, nói.

Theo nhiều tài xế, sáng nay lưu lượng xe trên các tuyến cao tốc từ phía Nam ra miền Trung và miền Bắc rất lớn, nguy cơ va chạm cao nếu không giữ khoảng cách an toàn. Hiện CSGT túc trực tại các nút giao trọng điểm, chủ động điều tiết phương tiện ra quốc lộ 1 nhằm giảm áp lực và hạn chế ùn tắc kéo dài.

Phước Tuấn - Việt Quốc - Bùi Toàn