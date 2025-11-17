Người dân phố cổ Hội An sơ tán tài sản tránh lũ

Nhân viên một quán cà phê trên đường Tôn Nữ Ngọc Hoa (đường Bạch Đằng nối dài) di chuyển bàn ghế, đồ đạc lên tầng hai để tránh hư hỏng.

Tại khu vực gần sông Hoài, phần lớn hộ dân cũng chủ động kê cao, chuyển đồ đạc lên vị trí an toàn khi nước lũ bắt đầu tràn vào đường.

Đây là lần thứ ba trong 20 ngày qua, người dân trên tuyến phố đi bộ ở Hội An phải thu dọn đồ đạc để chạy lũ.