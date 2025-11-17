Người dân phố cổ Hội An sơ tán tài sản tránh lũ

Ảnh hưởng của mưa lớn và thủy điện xả lũ, phố cổ Hội An nằm ở hạ du dòng sông Thu Bồn (trước khi đổ ra biển Cửa Đại) bị ngập từ tối qua. Đến trưa nay, nước lũ tràn vào tuyến đường Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Phúc Chu, Nguyễn Hoàng...
Ảnh hưởng của mưa lớn và thủy điện xả lũ, phố cổ Hội An nằm ở hạ du dòng sông Thu Bồn (trước khi đổ ra biển Cửa Đại) bị ngập từ tối qua. Đến trưa nay, nước lũ tràn vào tuyến đường Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Phúc Chu, Nguyễn Hoàng...
Đường Bạch Đằng, sát với chùa Cầu, đã ngập sâu một mét. Người dân, du khách chỉ có thể di chuyển bằng thuyền. Tuyến đường này chủ yếu kinh doanh nhà hàng, quán cà phê. Từ đêm 16/11, các chủ cơ sở kinh doanh đã sơ tán đồ đạc đưa lên cao, đóng cửa nghỉ bán.
Đường Bạch Đằng, sát với chùa Cầu, đã ngập sâu một mét. Người dân, du khách chỉ có thể di chuyển bằng thuyền. Tuyến đường này chủ yếu kinh doanh nhà hàng, quán cà phê. Từ đêm 16/11, các chủ cơ sở kinh doanh đã sơ tán đồ đạc đưa lên cao, đóng cửa nghỉ bán.
Trên đường Nguyễn Thị Minh Khai nối chùa Cầu - biểu tượng phố cổ Hội An với quảng trường sông Hoài, đã bị ngập 0,5 m.
Ông Hứa Văn Lộc vội vàng di chuyển đồ đạc là hàng lưu niệm, nước giải khát lên cao.
Trên đường Nguyễn Thị Minh Khai nối chùa Cầu - biểu tượng phố cổ Hội An với quảng trường sông Hoài, đã bị ngập 0,5 m.
Ông Hứa Văn Lộc vội vàng di chuyển đồ đạc là hàng lưu niệm, nước giải khát lên cao.
Sau khi đặt chiếc tủ đông lên trên chiếc bàn inox cao khoảng một mét, ông Lộc dùng các thanh sắt cố định lại chiếc bàn. "Đợt lũ đêm 28/10, nước tràn vào nhà hơn 1,5 m, xô đổ cả bàn kê nhiều đồ đạc, nên giờ phải cẩn thận hơn", ông Lộc nói.
Sau khi đặt chiếc tủ đông lên trên chiếc bàn inox cao khoảng một mét, ông Lộc dùng các thanh sắt cố định lại chiếc bàn. "Đợt lũ đêm 28/10, nước tràn vào nhà hơn 1,5 m, xô đổ cả bàn kê nhiều đồ đạc, nên giờ phải cẩn thận hơn", ông Lộc nói.
Nhân viên một quán cà phê trên đường Tôn Nữ Ngọc Hoa (đường Bạch Đằng nối dài) di chuyển bàn ghế, đồ đạc lên tầng hai để tránh hư hỏng.
Tại khu vực gần sông Hoài, phần lớn hộ dân cũng chủ động kê cao, chuyển đồ đạc lên vị trí an toàn khi nước lũ bắt đầu tràn vào đường.
Đây là lần thứ ba trong 20 ngày qua, người dân trên tuyến phố đi bộ ở Hội An phải thu dọn đồ đạc để chạy lũ.
Nhân viên một quán cà phê trên đường Tôn Nữ Ngọc Hoa (đường Bạch Đằng nối dài) di chuyển bàn ghế, đồ đạc lên tầng hai để tránh hư hỏng.
Tại khu vực gần sông Hoài, phần lớn hộ dân cũng chủ động kê cao, chuyển đồ đạc lên vị trí an toàn khi nước lũ bắt đầu tràn vào đường.
Đây là lần thứ ba trong 20 ngày qua, người dân trên tuyến phố đi bộ ở Hội An phải thu dọn đồ đạc để chạy lũ.
Ông Nam, 69 tuổi, cẩn thận treo những bộ quần áo chất liệu lụa tơ tằm lên cao gần 2 m. "Cả buổi trưa dọn đồ mà không hết. Tôi và nhiều hộ dân mới dọn hàng xuống, mở bán được khoảng chục ngày nay, giờ lại chạy lũ", ông nói.
Theo ông Nam, trận lũ lịch sử cuối tháng 10 vừa qua, người dân phố cổ Hội An ai cũng bị thiệt hại, nên lần này phải chủ động hơn, vừa theo dõi thời tiết qua những kênh thông tin chính thống, vừa canh nước trước nhà để sơ tán tài sản.
Ông Nam, 69 tuổi, cẩn thận treo những bộ quần áo chất liệu lụa tơ tằm lên cao gần 2 m. "Cả buổi trưa dọn đồ mà không hết. Tôi và nhiều hộ dân mới dọn hàng xuống, mở bán được khoảng chục ngày nay, giờ lại chạy lũ", ông nói.
Theo ông Nam, trận lũ lịch sử cuối tháng 10 vừa qua, người dân phố cổ Hội An ai cũng bị thiệt hại, nên lần này phải chủ động hơn, vừa theo dõi thời tiết qua những kênh thông tin chính thống, vừa canh nước trước nhà để sơ tán tài sản.
Chủ shop Bi 19 ở số 19 Nguyễn Thị Minh Khai kê thang xếp kín giày dép lên kệ. "Tôi dồn tài sản lên tầng cao nhất, cao hơn 2 m. Đợt lũ trước chưa ngập đến kệ này, nhưng lần này chủ động kê cao hơn", chị nói.
Chủ shop Bi 19 ở số 19 Nguyễn Thị Minh Khai kê thang xếp kín giày dép lên kệ. "Tôi dồn tài sản lên tầng cao nhất, cao hơn 2 m. Đợt lũ trước chưa ngập đến kệ này, nhưng lần này chủ động kê cao hơn", chị nói.
Cây xanh của quán cũng được nhân viên bưng từ sảnh trước quán lên tầng 2. Đợt lũ trước cây xanh ngâm trong bùn, bị hư hỏng.
Cây xanh của quán cũng được nhân viên bưng từ sảnh trước quán lên tầng 2. Đợt lũ trước cây xanh ngâm trong bùn, bị hư hỏng.
Tầng 2 một hộ dân chủ yếu dành để ăn uống, nay thành nơi chất thêm nhiều loại đồ đạc tránh lũ.
Tầng 2 một hộ dân chủ yếu dành để ăn uống, nay thành nơi chất thêm nhiều loại đồ đạc tránh lũ.
Trong khi đó, nhiều hộ kinh doanh cẩn thận đóng gói đồ đạc vào trong các túi nylon, mang ra khu vực cao ráo bên ngoài phố đi bộ để gửi tạm.
Trong khi đó, nhiều hộ kinh doanh cẩn thận đóng gói đồ đạc vào trong các túi nylon, mang ra khu vực cao ráo bên ngoài phố đi bộ để gửi tạm.
Nước lũ tiếp tục dâng cao, dù trời đã ngớt mưa. Người dân phố cổ đưa xe máy lên khu vực sát chùa Cầu bỏ tạm. Khi khu vực này vẫn còn khô ráo hơn những nơi khác.
Nước lũ tiếp tục dâng cao, dù trời đã ngớt mưa. Người dân phố cổ đưa xe máy lên khu vực sát chùa Cầu bỏ tạm. Khi khu vực này vẫn còn khô ráo hơn những nơi khác.
Trong ngày, du khách quốc tế vẫn tìm đến phố cổ Hội An dạo chơi. Nhiều người còn tỏ ra thích thú với trải nghiệm lội nước lũ.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa mưa to do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động trong đới gió đông. Tại Đà Nẵng, tổng lượng mưa từ 1h ngày 16 đến 1h ngày 17/11 là 50-100 mm, vùng núi 100-250 mm, riêng Khâm Đức 274 mm.
Dự báo từ hôm nay đến sáng 19/11, vùng núi Đà Nẵng tiếp tục mưa 150-300 mm, có nơi trên 400 mm; vùng đồng bằng mưa 100-200 mm, có điểm vượt 300 mm.
Trong ngày, du khách quốc tế vẫn tìm đến phố cổ Hội An dạo chơi. Nhiều người còn tỏ ra thích thú với trải nghiệm lội nước lũ.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa mưa to do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động trong đới gió đông. Tại Đà Nẵng, tổng lượng mưa từ 1h ngày 16 đến 1h ngày 17/11 là 50-100 mm, vùng núi 100-250 mm, riêng Khâm Đức 274 mm.
Dự báo từ hôm nay đến sáng 19/11, vùng núi Đà Nẵng tiếp tục mưa 150-300 mm, có nơi trên 400 mm; vùng đồng bằng mưa 100-200 mm, có điểm vượt 300 mm.
Nguyễn Đông