Người dân Phan Thiết suốt đêm chạy lũ

Nước dâng cao khiến nhiều khu vực ở phường Phú Thủy ngập sâu. Người dân dùng thuyền thúng di chuyển trong đêm để thoát khỏi ngập.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Koto, từ đêm 3 đến sáng 4/12, khu vực Đăk Lăk, Khánh Hòa và Lâm Đồng mưa lớn và kéo dài.

Ở Lâm Đồng, phần lớn các xã, phường ngập sâu thuộc tỉnh Bình Thuận cũ, gồm Hàm Liêm, Sông Lũy, Lương Sơn, Hàm Thuận Bắc, Hồng Sơn, Liên Hương, Hàm Thuận, Hàm Thắng, Hồng Thái, Bắc Bình và Hiệp Thạnh.