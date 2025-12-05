Người dân Phan Thiết chạy lũ trong đêm

Lúc 23h, quân đội dùng canô, thuyền thúng vào khu dân cư phường Phú Thủy (TP Phan Thiết cũ) di dời người dân đến vùng an toàn.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Lâm Đồng, mưa lớn làm gần 3.300 nhà bị ngập, hàng chục tàu cá chìm, giao thông chia cắt, một người tử vong. Các xã bị ngập nhiều gồm Hàm Liêm, Sông Lũy, Lương Sơn, Hàm Thuận Bắc, Hồng Sơn, Liên Hương, Hàm Thuận, Hàm Thắng, Hồng Thái, Bắc Bình và Hiệp Thạnh. Phần lớn các xã thuộc tỉnh Bình Thuận cũ. Hơn 860 hộ trong vùng nguy hiểm đã được di dời.