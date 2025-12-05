Người dân Phan Thiết chạy lũ trong đêm

Lúc 23h, quân đội dùng canô, thuyền thúng vào khu dân cư phường Phú Thủy (TP Phan Thiết cũ) di dời người dân đến vùng an toàn.
Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Lâm Đồng, mưa lớn làm gần 3.300 nhà bị ngập, hàng chục tàu cá chìm, giao thông chia cắt, một người tử vong. Các xã bị ngập nhiều gồm Hàm Liêm, Sông Lũy, Lương Sơn, Hàm Thuận Bắc, Hồng Sơn, Liên Hương, Hàm Thuận, Hàm Thắng, Hồng Thái, Bắc Bình và Hiệp Thạnh. Phần lớn các xã thuộc tỉnh Bình Thuận cũ. Hơn 860 hộ trong vùng nguy hiểm đã được di dời.
Theo người dân phường Phú Thủy, nước từ sông Quao chảy về, kèm thủy triều lên khiến hàng chục hộ dân ngập nặng. Nhiều gia đình phải đóng cửa, di dời đi nơi khác trú ngụ.
Nước dâng lút bánh ôtô ở phường Phú Thủy.
Ông Dũng, 65 tuổi, ngụ phường Phú Thủy cho biết nước lên từ chiều. Ông đã kê đồ lên cao nhưng không kịp, nước ngập gần mét gây hư hỏng. "Tôi chưa bao giờ thấy lụt cao vậy, mặc dù gần biển", ông Dũng nói.
Phước Tuấn - Việt Quốc
