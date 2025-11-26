Người đàn ông mở trạm sạc dã chiến trong vùng lũ

Mang xuồng hơi và máy phát điện từ TP HCM ra miền Trung, anh Phan Ngọc Mẫn vừa cứu người vừa lập trạm sạc điện thoại, giúp bà con liên lạc với người thân.

Sáng 25/11, người đàn ông 46 tuổi thức dậy trong nhà mình tại Thủ Đức, TP HCM sau 5 ngày dầm mình trong mưa lũ miền Trung. Anh vừa trải qua giấc ngủ trọn vẹn đầu tiên, không còn chập chờn bởi tiếng chuông điện thoại cầu cứu hay phải ngủ ngồi trong cabin xe ướt sũng.

"Vất vả của đội cứu hộ chẳng thấm vào đâu so với nỗi tuyệt vọng của người dân khi bị biển nước cô lập", anh Mẫn nói.

Chuyến đi của anh Mẫn bắt đầu từ chiều 20/11, khi nghe tin Khánh Hòa ngập sâu. Anh cùng 6 người bạn trong hội xe địa hình mang theo ba xe bán tải, hai xuồng hơi và máy phát điện lên đường.

Anh Phan Ngọc Mẫn (phải) đưa cháu bé cùng người thân từ vùng ngập lụt tại khu Vĩnh Điềm Trung, Khánh Hòa đến nơi an toàn, ngày 21/11. Ảnh: Mẫn Phan

Điểm tiếp cận đầu tiên là đê 30, đường Võ Nguyên Giáp, phường Nam Nha Trang. Anh Mẫn hạ xuồng, lao ngay vào dòng nước chảy xiết, đưa hàng chục người đến nơi an toàn ngay trong đêm. Nguy cấp nhất là cuộc giải cứu một thai phụ cùng bé gái 2 tuổi bị mắc kẹt, mất liên lạc suốt hai ngày. Nước lũ dâng cao 3-4 m, ngõ nhỏ khiến xuồng lớn không thể vào. Anh Mẫn dùng xuồng hơi nhỏ, vừa bơi vừa thổi còi báo hiệu tìm kiếm trong đêm tối. Giây phút đưa được mẹ con thai phụ lên xuồng, cả đội mới thở phào.

Sáng 21/11, nhóm chuyển hướng sang khu vực Am Chúa, Diên Khánh cách đó 20 km theo lời cầu cứu của người dân.

Quãng đường di chuyển đầy thử thách. Nước ngập sâu chia cắt, có đoạn cả nhóm phải xuống xe, gồng mình khiêng thuyền qua chỗ nông, rồi lại hạ thủy ở chỗ sâu. Riêng ôtô kẹt lại chờ nước rút mới đi tiếp. Thấy khu vực này vắng đoàn cứu hộ, anh Mẫn gọi thêm nhóm bạn mang thêm ba xuồng vào hỗ trợ.

Chiều hôm đó, khi anh đỗ xe tại khu vực Am Chúa, xã Diên Khánh, một người đàn ông trung niên rụt rè tiến lại gần xe anh hỏi: "Chú có pin dự phòng không? Cho tôi mượn sạc để gọi về nhà. Mấy hôm nay mất điện, không biết tin tức vợ con ra sao".

Câu hỏi khiến anh Mẫn khựng lại. Anh nhận ra sau lũ, ngoài mì tôm và nước sạch, thứ người dân cũng rất cần là kết nối với người thân. Anh nổ máy xe, kích hoạt hệ thống phát điện dã chiến.

Vốn đam mê cắm trại, xe anh trang bị sẵn pin lithium và bộ kích điện chuyển đổi từ 12 V sang 220 V, đủ sức vận hành các thiết bị chiếu sáng và sạc cùng lúc hàng chục thiết bị điện tử.

Chiếc xe địa hình của anh Mẫn thành trạm sạc dã chiến cho người dân tại khu vực Am Chúa, Diên Khánh, Khánh Hòa, chiều 21/11. Ảnh: Mẫn Phan

Giữa mênh mông nước, trạm sạc dã chiến di động của anh Mẫn nhanh chóng thu hút cả xóm. Người dân gọi nhau mang điện thoại, đèn tích điện ra sạc. Trong hai tiếng, gần 60 chiếc điện thoại được hồi sinh. Những màn hình sáng lên, kèm theo đó là tiếng khóc, tiếng cười khi kết nối được với người thân.

"Chứng kiến bà con rưng rưng khi nghe giọng gia đình, anh em tôi cũng không kìm được nước mắt. Trong hoạn nạn, cuộc gọi báo bình an quý giá hơn vàng", anh Mẫn chia sẻ.

Anh Phan Ngọc Mẫn (áo xanh lá) cùng các đồng đội gửi tặng áo phao, nhu yếu phẩm cho bà con ở Khánh Hòa, ngày 21/11. Ảnh: Mẫn Phan

Rời Khánh Hòa, đoàn tiếp tục di chuyển qua đèo Phượng Hoàng để đến xã Hòa Thịnh, Đăk Lăk. Lúc này, đội của anh đã có 8 xe bán tải và 18 thành viên.

Hòa Thịnh hiện ra xơ xác sau khi nước rút. Từng tham gia cứu hộ lũ lụt lịch sử tại Quảng Bình, Quảng Trị năm 2020, nhưng anh Mẫn vẫn rùng mình trước sức tàn phá của trận lụt này. Nước lên quá nhanh khiến người dân trở tay không kịp, nhiều gia đình trắng tay.

Những ngày cuối hành trình, đoàn đi sâu vào các khu vực "trắng" cứu hộ tại xã Tuy An Bắc và đầm Ô Loan. Đây là những nơi nước rút nhanh nhưng tài sản người dân trôi sạch, ít đoàn từ thiện chú ý.

Nhiều thành viên trong đoàn là nhân viên văn phòng, chủ doanh nghiệp. Có người bị gia đình hối thúc về, anh Mẫn khuyên họ tách đoàn về trước. Nhưng tất cả đều lắc đầu: "Anh chưa về tụi em cũng không về. Bà con chưa an toàn, mình bỏ đi sao đành".

Tổng kết chuyến đi, người đội trưởng 46 tuổi nói ngắn gọn: "Đã là người một nhà, thấy anh em hoạn nạn mà làm ngơ sao được. Còn sức thì mình còn giúp".

Trạm sạc dã chiến trên xe bán tải cứu hộ Hành trình 5 ngày cứu hộ Khánh Hòa, Đăk Lăk của anh Phan Ngọc Mẫn và các đồng đội, từ 20/11 đến 24/11. Nguồn: Mẫn Phan

Quỳnh Nguyễn