Người đàn ông dùng drone cứu người kẹt giữa dòng lũ

Đăk LăkNghe tin có người mắc kẹt giữa dòng nước xiết ở xã Ea Ô, anh Hoàng Văn Thiện mang chiếc drone nông nghiệp của gia đình bay ra thả phao, cẩu nạn nhân vào bờ, sáng 21/11.

Khoảng 8h, chính quyền xã Ea Ô nhận được tin báo anh Phạm Văn Trường, 43 tuổi, đang bám vào bụi cây giữa dòng nước chảy xiết gần cầu C7. Nạn nhân bị lật thuyền từ chiều hôm trước, đã ngâm mình trong nước lạnh suốt đêm.

Chiếc thuyền cứu hộ duy nhất của xã quá nhỏ, không thể tiếp cận nạn nhân. Cơ quan chức năng đã đề nghị anh Hoàng Văn Thiện, 45 tuổi, sử dụng chiếc drone tải trọng 100 kg chuyên dùng để sạ lúa, phun thuốc của gia đình để ứng cứu.

Anh Hoàng Văn Thiện, 45 tuổi, ở xã Ea Ô đang điều khiển drone cứu người, sáng 21/11. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Anh Thiện buộc dây thừng, gắn áo phao vào bụng drone rồi lái ra phía sông. Mưa xối xả, gió giật mạnh khiến thiết bị bay chao đảo. Sau khi tiếp cận và thả được áo phao, nước uống xuống vị trí người gặp nạn, anh điều khiển drone quay về thay pin trước khi trở lại để cẩu người.

Vài phút sau, chiếc drone quay lại với phao tròn nối dây thừng. Chờ nạn nhân trèo lên phao và bám chắc dây, anh Thiện nín thở điều khiển thiết bị nương theo dòng nước, từ từ "lai dắt" anh Trường vào bờ. Cuộc giải cứu diễn ra trong 40 phút.

"Lúc nạn nhân chạm bờ, chân tay run rẩy, da dẻ tái bệch nhưng còn sống, tôi mới dám thở phào", anh Thiện kể.

Người đàn ông dùng drone cứu người kẹt giữa dòng lũ Video ghi lại cảnh chiếc drone của anh Hoàng Văn Thiện cứu người trên sông Krông Pắc, gần cầu C7, xã Ea Ô, sáng 21/11. Nguồn: T.T.C.P

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Ea Ô, cho biết nạn nhân là một trong hai người đi đánh cá bị lật thuyền chiều 20/11. Anh Trường may mắn bám được vào bụi cây, trong khi người bạn đi cùng tên là Hà Văn Anh hiện vẫn mất tích.

Video ghi cảnh chiếc drone cứu người lan truyền trên mạng xã hội, nhận nhiều bình luận cảm phục. Anh Thiện cho biết dù nhiều lần dùng drone chở hàng nặng, đây là lần đầu dùng cứu người. Ban đầu anh lo lắng, sợ thiết bị trục trặc giữa dòng, nhưng tình thế cấp bách buộc phải hành động.

Sau khi cứu người, anh Thiện tiếp tục dùng drone vận chuyển lương thực tiếp tế cho 19 hộ dân thôn 6, xã Ea Ô bị cô lập ba ngày qua.

Ngân Quỳnh