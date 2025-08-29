Người dân nhận 100.000 đồng dịp 2/9 như thế nào?

Gần 20 ngân hàng và ví điện tử đã liên kết VNeID để người dân nhận 100.000 đồng tiền chi trả an sinh xã hội dịp Quốc khánh.

Tới hết ngày 28/8, có 18 ngân hàng đã liên kết với ứng dụng VNeID để nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách xã hội, gồm Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank, LPBank, HDBank. MB, Sacombank, PVcomBank, TPBank, ShinhanBank, NCB, NamABank, Kienlongbank, Agribank, BVBank, ACB, Vikki Bank và Co-opBank.

Sắp tới có thể sẽ thêm ngân hàng liên kết với tài khoản an sinh xã hội trên VNeID.

Ngoài ra, người dân cũng có thể nhận tiền trợ cấp qua tài khoản Mobile Money của VNPT.

Người dân có thể đăng ký nhận tiền an sinh xã hội qua tài khoản mở tại các ngân hàng đã liên kết. Hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ chia sẻ dữ liệu với Napas và các ngân hàng. Người dân cần có tài khoản định danh điện tử VNeID cấp 2, đăng ký tài khoản ngân hàng và tích hợp vào tài khoản hưởng An sinh xã hội trên VNeID.

Các bước tích hợp tài khoản ngân hàng vào tài khoản An sinh xã hội trên VNeID. Ảnh: Tuấn Hưng

Theo hướng dẫn, người dân có tài khoản ngân hàng cần truy cập vào ứng dụng VNeID, bấm vào mục "An sinh xã hội". Bước thứ 2, chọn "Tài khoản hưởng An sinh xã hội". Bước thứ 3 là nhập passcode. Sau đó, người dân chọn ngân hàng thụ hưởng và nhập thông tin liên kết, gồm số tài khoản và chứng minh nhân dân 9 số (nếu người dùng sử dụng giấy tờ này để đăng ký tài khoản trước đó).

Sau khi gửi yêu cầu, hệ thống sẽ báo đã tiếp nhận thành công và chuyển sang trạng thái chờ xử lý. Quá trình xác nhận thông thường khá nhanh nhưng có thể chậm hơn khi có nhiều người sử dụng cùng lúc.

Theo quy trình, các ngân hàng sẽ kết nối với hệ thống của Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas), sau đó Napas làm việc trực tiếp với C06. Trong trường hợp hệ thống của VNeID vận hành tốt và nhận được thông tin của người dân, dữ liệu sẽ được truyền về Napas và chuyển tới các ngân hàng. Cuối cùng, các ngân hàng sẽ thực hiện lệnh chuyển tiền hỗ trợ tới tài khoản của người dân đã đăng ký.

Hiện do hệ thống VNeID đang ghi nhận lượng truy cập lớn vào cùng một thời điểm, chuyên gia khuyến nghị cơ quan quản lý nên có thêm phương thức hỗ trợ nhận tiền an sinh xã hội khác, tránh tình trạng quá tải hệ thống VNeID.

Tối 28/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính có công điện gửi các đơn vị cho biết Bộ Chính trị đồng ý chủ trương tặng quà cho tất cả công dân Việt Nam, mỗi người 100.000 đồng bằng tiền mặt dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Bộ Tài chính cùng các cơ quan báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để tặng quà người dân trước 29/8.

Trước đó, Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp với các ngân hàng để người dân tạo lập tài khoản an sinh xã hội, phấn đấu trong năm nay đảm bảo 100% người dân có tài khoản an sinh xã hội; thực hiện rà soát tài khoản của người dân trên VNeID, tài khoản ngân hàng được liên kết với ứng dụng VNeID để làm sạch phục vụ chi trả an sinh xã hội, đảm bảo tính minh bạch, tránh lừa đảo.

Quỳnh Trang