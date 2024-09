Người dân ngoại thành Hà Nội cứu tài sản trong biển lũ

Chị Nguyễn Thị Nguyệt, 35 tuổi ở thôn An Lạc, xã Trung Giã chèo thuyền đi sơ tán lúc 15h20 ngày 12/9. Hai con trai học lớp 6 và 8 mang theo hai balô quần áo nhờ xe cứu hộ sang nhờ người quen ở xã Hùng Sơn không ngập lụt.

Nhà chị Nguyệt làm nghề đánh cá, nhưng do ba mẹ con không biết bơi nên lũ dâng cao đã quyết định đi sơ tán. Chị Nguyệt cho biết chiều nay nước đã ngập hết tầng một. Ba hôm nay gia đình ăn uống nhờ cơm, sữa của các hội nhóm từ thiện và công an, quân đội hỗ trợ. "Nhà có bếp gas nên có thể nấu được cơm, nhưng đồ ăn nước uống thì thiếu, may được hỗ trợ kịp thời", chị Nguyệt nói.