Người dân kêu cứu trong đêm nước lũ dâng ngập nhà ở Lâm Đồng

Hồ xả lũ cùng lúc triều cường khiến nhà ở khu vực ven sông Phú Hài, phường Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận cũ) ngập sâu, nhiều người cầu cứu trong đêm 4/12.

Từ 19h, nước bắt đầu dâng tại các khu dân cư dọc đường Phú Long, quốc lộ 1 đoạn gần cầu Bến Lội và ven sông Phú Hài. Nhiều hộ đắp bao cát cao hơn nửa mét trước và sau nhà nhưng vẫn bị nước tràn vào. Đến đêm, nước tiếp tục lên nhanh khiến người dân hoảng loạn kêu cứu.

Ngôi nhà của chị Lộc bị ngập nửa mét ở phòng khách vào lúc 21h ngày 4/12. Ảnh: Bích Lộc

Chị Bích Lộc, 35 tuổi, cho biết nước từ mặt đường tràn vào sân từ chiều tối, đến 22h đã ngập nửa mét trong phòng khách. Đồ đạc dù được kê cao vẫn bị nhấn chìm. Chị cùng bố mẹ 60 tuổi và hai con 3-6 tuổi phải lên gác trú tạm nhưng vẫn lo nước tiếp tục dâng nên gửi tin cầu cứu các nhóm hỗ trợ. "Nhà tôi đang bị cô lập, nước lên, cúp điện, mất liên lạc thì không biết xoay xở thế nào", chị nói.

Cách đó khoảng 2 km, gia đình bà Phạm Thị Chắc, gần chùa An Lạc (xã Hàm Thắng), phải di tản sang căn nhà hai tầng của hàng xóm khi căn nhà cấp bốn đã ngập 1,5 m. Từ chiều, nước ngập bậc tam cấp rồi tràn vào rất nhanh. Gần chục người trong gia đình bà – có trẻ nhỏ, người già – chỉ kịp mang theo mì tôm, áo mưa, mùng mền và sữa cho trẻ.

"Tài sản không bưng kịp đâu, chạy trước đã", bà nói. Tại căn nhà hai tầng gần đó đã có hơn 20 người trú nhờ, chủ yếu là hàng xóm, mỗi người mang theo vài vật dụng thiết yếu, bỏ lại nhà cửa giữa dòng nước xiết.

Người dân bơi xuồng để thoát khỏi chỗ ngập. Ảnh: Phước Tuấn

Nước dâng nhanh, nhiều khu dân cư bị cô lập trong đêm. Nhiều đội và cá nhân lập nhóm Zalo, chia sẻ thông tin lên mạng xã hội để hỗ trợ. Người kêu cứu cung cấp thông tin gồm số người cần hỗ trợ, ưu tiên người già và trẻ em, số điện thoại, địa chỉ, định vị để đội tiếp cận. Đến 23h, website tramcuutro đã tiếp nhận gần 6.000 trường hợp cầu cứu tại các khu vực ngập sâu ven sông Phú Hài.

Nhiều nhóm dùng cano vào những nơi ngập đến hai mét để cứu người đang ngồi trên mái nhà. Một số người dân khu vực lân cận chèo thuyền thúng vào vùng ngập sâu hỗ trợ hàng xóm. Lực lượng công an, quân đội cũng triển khai cano, môtô nước đến những điểm nguy cấp để ứng cứu.

Nhóm phóng viên