Người dân Huế đưa ôtô, xe máy đi tránh lũ

Ngày 17/11, lũ từ thượng nguồn sông Hương đổ về tràn qua Đập Đá. Nhiều tuyến đường ven sông Như Ý, An Cựu, Đông Ba bị ngập 0,5 m. Công viên Hành chính công ở đường Tố Hữu cao ráo nên nhiều cư dân các khu chung cư Aranya, Xuân Phú, Vicoland, phường Vỹ Dạ, đưa ôtô lên đậu tránh lũ.
Với địa thế cao, tuyến đường Điện Biên Phủ ở phường Thuận Hóa có hàng trăm ôtô đậu kín hai bên đường.
Đường Võ Nguyên Giáp đi qua phường Thanh Thủy ôtô nối hàng dài một bên đường. Đợt lũ ngày 26/10 đến 3/11, hàng nghìn ôtô, xe máy của người dân bị ngập, hư hỏng khi lũ sông Hương vượt báo động ba cả mét, 32/40 xã phường của TP Huế ngập 1-3 m.
Trong kinh thành Huế, nước lũ chưa tràn vào, song nhiều người dân sống ở đây đã đưa ôtô lên khu vực Eo Bầu tránh lũ. Đợt lũ trước, nhiều người thoát khỏi cảnh xe ngập nước khi đỗ xe tại đây.
Khu vực ngã ba đường Trịnh Công Sơn, Chi Lăng và Bạch Đằng ở dốc cầu Gia Hội, phường Phú Xuân được nhiều người dân chọn đỗ ôtô, xe máy. Trên cầu, công an túc trực không cho người dân đỗ trên mặt cầu tránh cản trở giao thông.
Dốc cầu vượt Thủy Dương nối với đường Võ Chí Công ở phường Thanh Thủy được nhiều người dân tìm đến đỗ ô tô. Người dân đa số sống tại khu đô thị mới An Cựu và An Vân Dương, nơi thấp trũng của TP Huế.
Anh Rôn ở phường Phú Xuân phụ giúp người thân đưa xe lên cầu Đông Ba tránh lũ. Anh cho biết đợt lũ vừa qua, mấy chiếc xe máy của gia đình bị ngâm nước, sau ngập phải đem sửa tốn cả triệu đồng.
Lo sợ xe máy bị mất trộm, người dân dùng dây xích khóa lại trên lề cầu Đông Ba. Công an phường Phú Xuân nhắc nhở người dân đậu ngay ngắn, tạo lối thông thoáng cho xe cấp cứu, xe cứu hộ di chuyển khi cần.
Nằm bên sông Đông Ba, tuyến đường Bạch Đằng ngập sâu hơn 0,5 m. Nhiều người dân sống trên đường Bạch Đằng, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Du đưa xe lên cầu Đông Ba bắc qua sông Đông Ba ở phường Phú Xuân để tránh lũ.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định từ tối nay đến đêm mai, TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi và Đăk Lăk tiếp tục mưa to, phổ biến 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 700 mm. Trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Bồ, sông Hương (Huế) và sông Vu Gia (Đà Nẵng) tiếp tục duy trì ở mức cao từ báo động ba trở lên.
Võ Thạnh