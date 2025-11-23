Người dân Hòa Thịnh thất thần giữa ngôi nhà đổ nát

Sáng 23/11, chị Huỳnh Thị Liên đứng trước căn nhà cấp 4 xác xơ sau lũ. Ba ngày trước, nước dâng đến nóc, ba mẹ con kêu cứu trong vô vọng và phải nhờ hàng xóm bơi thuyền sang đưa ra ngoài. Chị là một trong hàng nghìn người bị cô lập nhiều ngày ở xã Hòa Thịnh, nơi ngập sâu nhất Đăk Lăk. Đến tối qua, xã ghi nhận 23 người chết.
Xã Hoà Thịnh rộng 159 km2, hơn 30.000 dân, trước đây thuộc huyện Tây Hoà, Phú Yên cũ. Người dân chủ yếu làm nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt. Thời điểm xảy ra lũ, ở xã chỉ toàn người già, phụ nữ và trẻ em, do đàn ông, thanh niên đi hái cà phê thuê ở Tây Nguyên.
Trong căn nhà ẩm ướt còn đầy bùn đất, chị Nguyễn Thị Phượng (35 tuổi, thôn Mỹ Điền) vẫn chưa hết bàng hoàng sau trận lũ lịch sử. Chồng đi làm xa, chị ở nhà với hai con và mẹ chồng bệnh nặng. Khi nước dâng nhanh, cả ba mẹ con phải leo lên gác, còn chị bế mẹ chồng lên cao.
Nước tiếp tục dâng gần tới nóc khiến họ khó thở, chị buộc phải trổ mái kêu cứu. “May hàng xóm bơi thuyền sang cứu cả gia đình, không thì chúng tôi đã chìm trong nước lũ”, chị Phượng nói.
Những vật dụng được chị Phượng nhặt nhạnh sau trận lũ, trong đó có di ảnh của người thân lấm lem bùn đất.
Kế bên thôn Mỹ Điền, ông Nguyễn Văn Bớ, (65 tuổi) ở thôn Mỹ Trung sáng nay leo lên gác nhà, cũng là nơi tránh trú trong những ngày mưa lũ. Có thời điểm nước ngấp nghé, tràn vào cả gác, ông phải trổ mái nhà để kêu cứu.
Ông Bớ đứng bên bức tường nhà bị nước lũ đánh sập, ngổn ngang gạch đá, vật dụng sinh hoạt.
Hôm nay người dân Hòa Thịnh tiếp tục dọn dẹp, sửa lại mái nhà sau trận lũ lịch sử.
Đến sáng 23/11, mưa lũ ở Nam Trung Bộ làm 90 người chết; nặng nhất là Đăk Lăk với 63 ca, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 5, Gia Lai 3, Huế và Đà Nẵng mỗi nơi hai, Quảng Trị một. Hiện còn 12 người mất tích. Thiên tai làm hư hỏng 1.154 nhà, hơn 185.700 nhà ngập.
Thanh Tùng
