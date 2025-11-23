Người dân Hòa Thịnh thất thần giữa ngôi nhà đổ nát

Sáng 23/11, chị Huỳnh Thị Liên đứng trước căn nhà cấp 4 xác xơ sau lũ. Ba ngày trước, nước dâng đến nóc, ba mẹ con kêu cứu trong vô vọng và phải nhờ hàng xóm bơi thuyền sang đưa ra ngoài. Chị là một trong hàng nghìn người bị cô lập nhiều ngày ở xã Hòa Thịnh, nơi ngập sâu nhất Đăk Lăk. Đến tối qua, xã ghi nhận 23 người chết.

Xã Hoà Thịnh rộng 159 km2, hơn 30.000 dân, trước đây thuộc huyện Tây Hoà, Phú Yên cũ. Người dân chủ yếu làm nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt. Thời điểm xảy ra lũ, ở xã chỉ toàn người già, phụ nữ và trẻ em, do đàn ông, thanh niên đi hái cà phê thuê ở Tây Nguyên.