Người dân giao lưu với chiến sĩ diễu binh ở Ba Đình

Hải Nam (6 tuổi) đập tay với các chiến sĩ khối PCCC và cứu hộ cứu nạn khi đoàn di chuyển từ đường Thụy Khuê ra ngã tư Thanh Niên.

Chị Bùi Thị Huệ, mẹ bé, cho biết hai mẹ con từ thị xã Sơn Tây xuống nội thành từ 14h để xem hợp luyện. "Nam rất thích các chú lính cứu hỏa, nên khi gặp được các chú, cháu rất vui", chị nói. Ảnh: Thanh Hằng