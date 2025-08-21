Người dân giao lưu với chiến sĩ diễu binh ở Ba Đình

16h30, khối xe pháo quân sự bánh lốp, xe đặc chủng rời đường đua F1 Mỹ Đình, di chuyển hơn 10 km về quảng trường Ba Đình. Hai bên đường, hàng trăm người dân, du khách đứng xem, hò reo khi Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT của Quân chủng Phòng không - Không quân đi qua. Ảnh: Phạm Chiểu
Chiến sĩ pháo binh thả tim, vẫy tay chào lại người dân bên đường. Ảnh: Hiếu Lương
Người dân ghi hình chiến sĩ tăng thiết giáp trên đường Nguyễn Tri Phương. Ảnh: Phạm Dự
Anh Nguyễn Văn Sáng, chiến sĩ pháo binh, tranh thủ ít phút gặp vợ con sau gần 5 tháng xa nhà. Chị Đỗ Thu Huyền đưa con trai gần một tuổi từ Hải Phòng lên Hà Nội đón chồng từ 9h sáng. "Dù chỉ gặp trong chốc lát, cả nhà tôi rất vui", chị nói. Ảnh: Thanh Hằng
Người dân chụp hình lưu niệm cùng chiến sĩ tăng thiết giáp trên đường Thanh Niên. Ảnh: Phạm Dự
Một em nhỏ được chụp ảnh lưu niệm cùng các chiến sĩ đặc công. Ảnh: Thanh Hằng
Chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm vẫy tay chào người dân hai bên đường trên đường tiến về quảng trường Ba Đình. Ảnh: Phạm Chiểu
Nông Quang Duy (19 tuổi) mang theo bức tranh tự vẽ chân dung chiến sĩ Nguyễn Hữu Cường để gửi tặng.. Ảnh: Tùng Đinh
Hải Nam (6 tuổi) đập tay với các chiến sĩ khối PCCC và cứu hộ cứu nạn khi đoàn di chuyển từ đường Thụy Khuê ra ngã tư Thanh Niên.
Chị Bùi Thị Huệ, mẹ bé, cho biết hai mẹ con từ thị xã Sơn Tây xuống nội thành từ 14h để xem hợp luyện. "Nam rất thích các chú lính cứu hỏa, nên khi gặp được các chú, cháu rất vui", chị nói. Ảnh: Thanh Hằng
Các chiến sĩ tranh thủ gặp người thân, bạn gái tại ngã tư Thanh Niên. Ảnh: Thanh Hằng
Bạn trẻ đập tay cổ vũ khối Cựu chiến binh diễu hành trên phố Quán Thánh. Ảnh: Gia Chính
20h hôm nay, buổi hợp luyện đầu tiên diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, với hơn 16.300 quân nhân từ 43 khối đứng, 18 khối diễu binh; cùng 6 khối xe pháo quân sự của Quân đội, 8 khối xe đặc chủng Công an và lực lượng quân đội Nga, Lào, Campuchia.
Nhóm phóng viên