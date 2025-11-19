Người dân Gia Lai, Đăk Lăk leo nóc nhà chờ cứu hộ

Mưa lớn trong đêm qua và sáng 19/11 khiến nước sông Ba dâng cao, khoảng 8.500 nhà dân ở phía đông Đăk Lăk (Phú Yên cũ) ngập sâu trong lũ. Trong đó, hàng nghìn nhà cấp bốn, nhà một tầng bị lút nóc.

Hàng nghìn người dân không kịp sơ tán, phải leo lên nóc nhà khi nước dâng cao. Các lực lượng Bộ đội, dân quân, công an đang tiếp cận các khu vực nguy hiểm để đưa người dân ra ngoài.