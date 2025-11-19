Người dân Gia Lai, Đăk Lăk leo nóc nhà chờ cứu hộ

Mưa lớn trong đêm qua và sáng 19/11 khiến nước sông Ba dâng cao, khoảng 8.500 nhà dân ở phía đông Đăk Lăk (Phú Yên cũ) ngập sâu trong lũ. Trong đó, hàng nghìn nhà cấp bốn, nhà một tầng bị lút nóc.
Hàng nghìn người dân không kịp sơ tán, phải leo lên nóc nhà khi nước dâng cao. Các lực lượng Bộ đội, dân quân, công an đang tiếp cận các khu vực nguy hiểm để đưa người dân ra ngoài.
Thuyền của lực lượng cứu hộ ở Tuy Hòa tiếp cận một nhà dân bằng cách đục cửa sổ. Khu vực này nước đã lên tới tầng hai, nơi đặt máy điều hòa.
Để được nhìn thấy, một số người dân phải ra ngoài mưa đứng ở vị trí mái đua phía trên cửa sổ.
Tại Gia Lai, gia đình bà Ngọc Lan ở tổ 2, khu vực 5, Bùi Thị Xuân, khu công nghiệp Phú Tài, bị ngập lúc nóc, cô lập hoàn toàn. Bà cho biết đại gia đình nhiều thế hệ có 30 người, trong đó có người già và 7 trẻ nhỏ, hiện cả nhà không có lương thực và nước uống, đang cầu cứu các lực lượng cứu hộ.
Người dân Quy Nhơn được đội cứu hộ dỡ mái nhà cứu ra ngoài, sáng 19/11.
Các em nhỏ được lực lượng cứu hộ cõng sau khi đưa ra từ điểm cô lập.
Theo UBND Gia Lai, các phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông và các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc... đang ngập sâu do mưa lũ. Toàn tỉnh có hơn 8.300 hộ với gần 36.000 người bị ngập và cô lập; một số tuyến đường bị ngập, nhiều công trình giao thông và hạ tầng hư hỏng, sạt.
Do các tuyến phố ngập sâu, các phương tiện đường bộ hầu như không thể di chuyển. Công an tỉnh Gia Lai đã dùng xuồng và phao chuyên dụng để di chuyển người già và trẻ em đến nơi an toàn.
Dự kiến, nước sông Kôn, sông Hà Thanh ở Gia Lai tiếp tục lên trong đêm nay, vượt báo động 3.
Lực lượng cứu hộ đưa người dân Quy Nhơn lên xe chuyên dụng tới nơi tránh trú nơi an toàn. Ảnh: Nguyễn Quan
Lực lượng cứu trợ vào những nơi ngập sâu để tiếp tế lương thực cho người dân phường Quy Nhơn Đông, tối 19/11. Ảnh: Nguyễn Quan
Bùi Toàn - Nguyệt Nhi - Trần Hóa