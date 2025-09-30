Người dân Gaza thất vọng với kế hoạch hòa bình của ông Trump

Nhiều người dân Gaza hoài nghi và thất vọng về kế hoạch của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt xung đột Israel - Hamas, cho rằng nó "không thực tế".

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 29/9 công bố kế hoạch hòa bình 20 điểm nhằm hướng đến chấm dứt chiến sự ở Dải Gaza. Kế hoạch kêu gọi "phi cực đoan Gaza" để khu vực không còn tạo ra mối đe dọa đến các nước láng giềng, tái thiết dải đất, cải thiện cuộc sống cho người dân.

Các điều khoản chính gồm Israel và Hamas ngừng giao tranh, trao trả con tin và tù nhân. Dải Gaza sẽ được quản lý tạm thời bởi ủy ban gồm các chuyên gia Palestine đủ năng lực cùng chuyên gia quốc tế, đặt dưới sự giám sát của cơ quan chuyển tiếp mang tên "Hội đồng Hòa bình" do ông Trump làm chủ tịch. Hamas sẽ giải giáp và không tham gia điều hành Gaza dưới bất kỳ hình thức nào.

"Kế hoạch được soạn thảo với những điều kiện mà Mỹ và Israel đều biết rằng Hamas sẽ không bao giờ chấp nhận. Nó rõ ràng là phi thực tế. Đối với chúng tôi, điều này có nghĩa là chiến sự và đau khổ vẫn sẽ tiếp diễn", Ibrahim Joudeh, lập trình viên 39 tuổi đang sơ tán tại vùng nhân đạo Al-Mawasi ở phía nam Dải Gaza, cho biết hôm 30/9.

Một người dân đang sơ tán ở trại tị nạn Nuseirat, miền trung Dải Gaza, ngày 29/9. Ảnh: AFP

Abu Mazen Nassar, 52 tuổi, người phải di tản khỏi khu vực bắc Gaza và đang tị nạn tại thành phố Deir el-Balah, cũng tỏ ra bi quan không kém. Ông lo ngại kế hoạch của Tổng thống Trump "chỉ nhằm lừa Hamas thả con tin đang bị giữ ở Gaza" và không thể đem lại hòa bình.

"Giao nộp tất cả con tin mà không có bảo đảm nào giúp chấm dứt xung đột thì nghĩa lý gì? Người dân Gaza sẽ không chấp nhận trò hề này. Dù Hamas quyết định thế nào thì cũng đã quá muộn", ông nói.

Najwa Muslim, 29 tuổi, cho biết cô không thể tưởng tượng được điều gì thay đổi thực sự ở Gaza. "Tôi không chỉ mất niềm tin vào thỏa thuận mà còn mất niềm tin vào cuộc sống. Nếu thực sự có ý định dừng chiến sự, họ đã không chờ đợi lâu đến vậy. Đó là lý do tôi không tin bất cứ lời nào từ họ", cô nói.

"Như mọi khi, Israel đồng ý rồi Hamas từ chối, hoặc ngược lại. Tất cả chỉ là một ván bài và người dân là bên phải trả giá", Mohammed al-Beltaji, 47 tuổi, đến từ Gaza City, nói.

Tổng thống Trump (trái) và Thủ tướng Netanyahu tại Nhà Trắng ngày 29/9. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, Anas Sorour, 31 tuổi, cư dân đến từ thành phố Khan Yunis ở miền nam Gaza và đang sơ tán ở Al-Mawasi, vẫn nuôi hy vọng.

"Chúng tôi đã phải hứng chịu khổ đau và mất đi mọi thứ trong cuộc chiến này, nhưng tôi vẫn có niềm tin. Không có xung đột nào kéo dài mãi mãi. Lần này tôi rất lạc quan và nhờ Thượng đế ban ơn, đây sẽ là một khoảnh khắc vui mừng khiến chúng tôi quên đi nỗi đau và nỗi thống khổ của mình", anh nói.

Chiến sự Israel - Hamas bùng phát tháng 10/2023 sau khi nhóm vũ trang ở Gaza tấn công Israel, khiến hơn 1.200 người chết và bắt cóc 251 con tin. Trong số này, 47 người vẫn bị giam giữ tại Gaza với khoảng 20 người được tin là vẫn còn sống.

Israel sau đó mở chiến dịch vào Gaza với mục tiêu loại bỏ Hamas. Cơ quan y tế Gaza ngày 28/9 cho biết giao tranh khiến hơn 66.000 người Palestine thiệt mạng, hơn 168.000 người bị thương, chủ yếu là dân thường.

Vũ Hoàng (Theo AFP)