Người dân đội mưa chờ xem tổng duyệt diễu binh

Người dân dùng các thùng carton che mưa. Ảnh: Thanh Tùng
Được coi là vị trí "đắc địa" xem diễu binh, ngã tư Trần Phú – Hùng Vương đã đông đảo người dân từ sáng. Đến tối, dù mưa, nhiều người vẫn kiên nhẫn giữ chỗ. Đến tối, trời đổ mưa, nhiều người vẫn không rời bỏ vị trí. Ảnh: Đức Đồng
Cựu chiến binh, người lớn tuổi đội mưa chờ xem diễu binh. Ảnh: Quỳnh Trần
Người phụ nữ mang chiếu để nghỉ ngơi qua đêm, chờ xem tổng duyệt. Ảnh: Đức Đồng
Bên trong khu vực quảng trường Ba Đình, nhiều người đội mưa đi dạo, chụp hình trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến khoảng 20h, người dân được gọi rời khỏi khu vực lăng để chiến sĩ làm nhiệm vụ. Ảnh: Thanh Tùng
Ngã tư Tràng Tiền - Hàng Khay đông đúc người đổ về. Các vị trí vỉa hè đều đã có người ngồi sẵn chờ tổng duyệt. Video: Hiếu Lương
Chị Hoàng Thị Vân (áo đen) cùng gần 30 thành viên trong đại gia đình vượt 40 km từ huyện Chương Mỹ tới đường Trần Phú, Hà Nội, từ 7h sáng nay.
Họ mang theo xoong nắp, thảm bạt, chăn mỏng và loa để mở nhạc, hát hò khuấy động không khí, sẵn sàng nghỉ qua đêm bên đường. "Dân chơi không sợ mưa rơi", chị Vân nói dù trời chỉ mưa nhỏ. Ảnh: Nguyễn Đông
Tại ngã tư Điện Biên Phủ – Hoàng Diệu, công an đã lập hàng rào, cấm phương tiện đi vào đường Điện Biên Phủ hướng về Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Võ Thạnh
Để phục vụ tổng duyệt diễu binh lúc 6h30 ngày 30/8, Công an TP Hà Nội thông báo cấm đường từ 22h ngày 29/8 đến 13h ngày 30/8. Các tuyến bị cấm triệt để gồm: Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Chùa Một Cột, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Cửa Bắc, Yên Phụ, Thanh Niên. Ảnh: Võ Thạnh
Dù lệnh cấm đường bắt đầu từ 22h, từ 20h30 cảnh sát đã lập rào chắn trên đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn giao cắt Đê La Thành. Người dân phải đi bộ về phía Liễu Giai, Kim Mã để xem diễu binh, khiến giao thông khu vực ùn tắc. Ảnh: Phạm Chiểu
