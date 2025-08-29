Người dân đội mưa chờ xem tổng duyệt diễu binh

Tại ngã tư Điện Biên Phủ – Hoàng Diệu, công an đã lập hàng rào, cấm phương tiện đi vào đường Điện Biên Phủ hướng về Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Võ Thạnh

Để phục vụ tổng duyệt diễu binh lúc 6h30 ngày 30/8, Công an TP Hà Nội thông báo cấm đường từ 22h ngày 29/8 đến 13h ngày 30/8. Các tuyến bị cấm triệt để gồm: Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Chùa Một Cột, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Cửa Bắc, Yên Phụ, Thanh Niên. Ảnh: Võ Thạnh