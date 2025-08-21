Người dân đổ lên phố chờ xem hợp luyện diễu binh

Đông nghịt người tại ngã tư đường Hùng Vương giao với Trần Phú, phường Ba Đình từ trưa 21/8. Nhiều người ngồi trên vỉa hè, thùng xe container để xí chỗ.

Theo kế hoạch, buổi hợp luyện diễu binh diễu hành lần thứ nhất sẽ bắt đầu từ 20h30 tối nay. Các lực lượng từ Miếu Môn, Hòa Lạc (Hà Nội), Thái Nguyên về sẽ tập trung tại quảng trường Ba Đình để hợp luyện, chuẩn bị cho chính lễ diễn ra sáng 2/9.