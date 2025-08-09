Người dân có thể nhận thuốc tại nhà qua VNeID từ tháng 9

Bộ Công an thí điểm liên thông dữ liệu đơn thuốc, giúp người dân nhận thuốc tại nhà qua ứng dụng VNeID từ tháng 9, triển khai chính thức từ tháng 10/2025.

Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số ngày 8/8 đã ban hành kết luận phiên họp tháng 7, trong đó giao Bộ Công an triển khai liên thông dữ liệu đơn thuốc từ bệnh viện đến hệ thống điều phối dữ liệu y tế và nhà thuốc, tích hợp đồng bộ trên VNeID.

Bộ Công an đồng thời nghiên cứu xây dựng đám mây dữ liệu công dân tích hợp trên VNeID (nâng cấp mức 3) để hình thành nền tảng số thống nhất, phục vụ thủ tục hành chính trực tuyến toàn trình. Trong tháng 8, các địa phương phối hợp cắt giảm giấy tờ, thay thế bằng dữ liệu đã tích hợp trên VNeID, trả kết quả giải quyết thủ tục qua ứng dụng này.

Nhân viên y tế tại nhà thuốc Bệnh viện Quân y 175 phát thuốc cho bệnh nhân. Ảnh: Quỳnh Trần

Chủ tịch các tỉnh, thành được giao kiểm tra, chấn chỉnh, chấm dứt tình trạng "cò làm giấy tờ" tại trung tâm phục vụ hành chính công; đồng thời đẩy mạnh chính sách thu phí "0 đồng" với dịch vụ công trực tuyến. Từ 1/10, toàn quốc tiếp nhận thủ tục hành chính hoàn toàn trên môi trường điện tử. Các tỉnh phải bố trí thiết bị, cán bộ và đoàn viên hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ.

Bộ Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ xây dựng dự thảo luật sửa đổi bốn luật gồm: Luật Chuyển đổi số, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, Luật Công nghệ cao sửa đổi và Luật Chuyển giao công nghệ sửa đổi, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, đồng thời đề xuất cơ chế khuyến khích cơ sở nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học công nghệ góp vốn thành lập doanh nghiệp để thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Bộ cũng phối hợp với Bộ Tài chính, Công Thương triển khai hạ tầng số, phủ sóng 5G toàn quốc, thúc đẩy Internet vệ tinh.

Bộ Nội vụ cần sớm xây dựng tiêu chí, quy chế quản lý, chế độ làm việc, đãi ngộ và quy trình tuyển dụng tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng; cơ chế thu hút nhân tài trong và ngoài nước về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, với mục tiêu ít nhất 100 chuyên gia hàng đầu về nước làm việc. Bộ Nội vụ cùng Ban Tổ chức Trung ương xây dựng nghị định đánh giá công chức theo KPI, thực hiện từ năm 2026.

Vũ Tuân