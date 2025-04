Người dân chào đón đoàn diễu binh vào Nam mừng ngày 30/4

Hàng nghìn đoàn viên thanh niên, học sinh và người dân đổ ra đường chào đón đoàn diễu binh từ Hà Nội vào Đồng Nai hợp luyện mừng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

Trưa 5/4, người dân đứng 2 bên đường dài gần km hò reo chào mừng đoàn các chiến sĩ, cán bộ trong các khối diễu binh của Bộ Quốc phòng từ Hà Nội đến ga Biên Hòa. Đây là đoàn đầu tiên đến Đồng Nai trong 5 đoàn tàu đưa hơn 3.200 quân dân các khối diễu binh từ ga Hà Nội vào.

Ông Dương Minh Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cùng nhiều lãnh đạo, cán bộ chờ ở cửa tàu để đón đoàn do Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu.

Hàng nghìn người dân Đồng Nai ra đường chào đón các khối diễu binh Bộ Quốc phòng trưa 5/3. Ảnh: Phước Tuấn

Sau khi xuống tàu, các khối diễu binh điểm danh rồi được chỉ dẫn ra xe, hai bên đường người dân vẫy tay chào trong tiếng hò reo vui mừng. Chị Nguyễn Thị Thùy Dương, khối Quân nhạc nữ Đoàn Nghi lễ quân đội cho biết mặc dù vừa đi quãng đường xa, song thấy tình cảm của người dân chào đón khiến xua tan mệt mỏi.

"Ngoài Bắc lạnh, vào miền Nam trời nóng chị em nào cũng bị sốc nhiệt, song thấy mọi người đứng giữa nắng chờ đón đoàn nên bao mệt nhọc đều tan biến", chị Dương nói.

Ngoài khu vực nhà ga Biên Hòa, đường Hưng Đạo Vương, 30/4... dọc các con đường mà đoàn xe đi qua, người dân đều ra đường vẫy tay chào đón. "Là thế hệ trẻ, em cũng rất tự hào khi hòa cùng không khí cả nước chào đón mừng kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước", Thu Phương, Sinh viên năm 3 ĐH Lạc Hồng nói.

Các nữ quân dân chào người dân chuẩn bị về điểm tập kết. Ảnh: Phước Tuấn

Các đoàn sau khi xuống tàu đã được đội ngũ hậu cần bố trí xe đưa về địa điểm đóng quân để nghỉ ngơi, tiếp tục tập dợt cho buổi hợp luyện toàn lực lượng vũ trang (cả quân đội và công an) tại trung tâm TP Biên Hòa. Bốn chuyến tàu còn lại sẽ đến ga Biên Hòa trong chiều nay và ngày mai 6/4.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày "giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước" có 13.000 người tham gia sẽ bắt đầu từ 6h30 ngày 30/4 tại khu vực trung tâm đường Lê Duẩn và một số tuyến đường TP HCM.

Các hoạt động gồm 21 loạt đại bác trên nền Quốc thiều Việt Nam, không quân bay chào mừng, các khối rước mô hình Quốc huy, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; diễu binh các khối quân đội, công an, dân quân tự vệ; các khối quần chúng diễu hành.

Phần diễu binh của 35 khối thuộc lực lượng vũ trang do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp, phần diễu hành sẽ do TP HCM đảm nhiệm.

Hai nữ sinh Trường ĐH Đồng Nai chụp ảnh lưu niệm cùng các nữ khối Quân nhạc nữ Đoàn Nghi lễ quân đội. Ảnh: Phước Tuấn

Phước Tuấn