Người dân cầm cự gần đập vỡ ở Lạng Sơn

Lạng Sơn Sống cách vị trí đập bị vỡ 8km, anh Ngọc Quý cho biết, trong 2h lũ dâng 2m, tình huống nguy cấp có thể ôm bình nước bơi thoát thân.