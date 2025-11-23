Người dân cả nước hướng về vùng lũ

Tại ngõ 178 Giải Phóng, TP Hà Nội, công tác tập kết hàng cứu trợ bắt đầu từ hôm nay và kéo dài đến hết tuần sau. Toàn bộ hàng hóa sẽ được chuyển về kho trên đường Lê Trọng Tấn trước khi vận chuyển vào miền Trung.
Chị Phạm Hoài Thương, 38 tuổi, cho biết hôm qua nhóm đã kêu gọi được đông đảo người dân ủng hộ. Dự kiến ngày 24/11, hàng cứu trợ sẽ được đưa vào xã Đồng Xuân và Đông Hòa (Phú Yên).
Trong ngày, nhóm tiếp nhận 45 thùng nước, 60 thùng mì tôm, 70 thùng sữa, khoảng 20 thùng lương khô, thuốc men và lượng lớn quần áo chưa thể kiểm đếm. Ảnh: Tùng Đinh
Những ngày qua, Hà Nội có hàng chục điểm tập kết để người dân mang đồ ủng hộ vùng ngập lụt. Chị Dương Thúy Nga (quận Hoàng Mai cũ) cho biết đã chuẩn bị tám túi đồ gồm quần áo trẻ em, trang phục người lớn và chăn màn. Trong những ngày tới, gia đình chị sẽ tiếp tục gom góp thêm vật dụng để gửi tới đồng bào miền Trung. Ảnh: Tùng Đinh
Tại Hải Phòng, CLB Yêu thương kêu gọi 1.500 suất cứu trợ gồm: Màn, chăn, chiếu, 10 gói mì tôm, bánh, sữa, gạo một số loại thuốc và nước, Đêm nay, đoàn sẽ vào Đồng Xuân, Phú Xuân. Ảnh: Lê Tân
Chị Võ Thị Quỳnh cùng các thành viên CLB nhận hàng tại nhà, sắp xếp chia thành các túi để dễ dàng phân phát đến tay người dân. Ảnh: Lê Tân
CLB nhận cả tiền rồi quy ra hàng. Hàng hóa đã sẵn sàng để 19h hôm nay lên xe vào miền Trung. Ảnh: Lê Tân
Tại TP Huế, hơn 300 người dân đã tập trung tại 13 Dương Văn An và trường THCS Chu Văn An đóng gói, vận chuyển hàng chuyển vào cho đồng bào lũ lụt. Gạo, mì tôm, quần áo, dầu ăn, bánh được đóng gói trong các xô nhựa. Ảnh: Võ Thạnh
Đội Cứu hộ 0 đồng sẽ chuyển hàng vào cho bà con vùng lũ Nam Trung Bộ. Đêm 21/11, bốn xe container chở hơn 130 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm là mì tôm, gạo, chăn ấm, bánh ngọt của người dân Huế đã vào đến Phú Yên. Ảnh: Võ Thạnh
Nằm ven sông Bồ, trải qua bốn trận lũ liên tiếp, người dân các phường Kim Trà, Hương Trà, Hóa Châu và các xã Quảng Điền, Đan Điền vẫn góp mì tôm, gạo và tiền để hỗ trợ bà con vùng lũ Nam Trung Bộ. Nhiều phụ nữ ở phường Kim Trà, Hương Trà cùng nhau gói bánh tét, bánh chưng gửi vào các khu vực bị ngập. Ảnh: Võ Thạnh
Người dân phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai, cùng nhau chung tay gói 6.000 bánh chưng, bánh tét gửi ra miền Trung. Tất cả nếp, thịt, đậu xanh, lá gói... do người dân cùng đóng góp. Ảnh: Phước Tuấn
Bánh sau khi gói được hút chân không, đóng vào hộp xốp để chuẩn bị gửi ra miền Trung. Anh Hồ Thanh Tâm, người phát động nấu bánh chưng, cho biết ban đầu nhóm dự trù gói 1.000 chiếc, nhưng nhờ nhiều người đến hỗ trợ và đóng góp nên số lượng tăng lên 6.000. Ảnh: Phước Tuấn
Đến chiều 23/11, người dân phường Trảng Dài đã ủng hộ hơn 50 tấn hàng hóa. Số hàng này dự kiến được phân bổ đều cho các xã ở miền Trung và Tây Nguyên. Ảnh: Phước Tuấn
Nhóm phóng viên
Quỹ Hy vọng - báo VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh thiên tai, tái thiết các trường học bị thiệt hại. Quý độc giả ủng hộ tại đây.