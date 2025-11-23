Người dân cả nước hướng về vùng lũ

Tại ngõ 178 Giải Phóng, TP Hà Nội, công tác tập kết hàng cứu trợ bắt đầu từ hôm nay và kéo dài đến hết tuần sau. Toàn bộ hàng hóa sẽ được chuyển về kho trên đường Lê Trọng Tấn trước khi vận chuyển vào miền Trung.

Chị Phạm Hoài Thương, 38 tuổi, cho biết hôm qua nhóm đã kêu gọi được đông đảo người dân ủng hộ. Dự kiến ngày 24/11, hàng cứu trợ sẽ được đưa vào xã Đồng Xuân và Đông Hòa (Phú Yên).

Trong ngày, nhóm tiếp nhận 45 thùng nước, 60 thùng mì tôm, 70 thùng sữa, khoảng 20 thùng lương khô, thuốc men và lượng lớn quần áo chưa thể kiểm đếm. Ảnh: Tùng Đinh