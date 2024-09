Người chết và mất tích tại Làng Nủ giảm 29 so với báo cáo trước đó

Lào CaiSố người chết và mất tích sau lũ quét tại Làng Nủ đã giảm từ 95 xuống 66 sau khi rà soát lại đến 11h ngày 15/9, theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai.

Các cơ quan chuyên môn sau khi rà soát tổng thể đã cập nhật số hộ bị lũ quét rạng sáng 10/9 là 33 hộ (giảm 4 so với công bố ban đầu) với 40 nhà (7 gia đình đã có nhà riêng nhưng chưa tách hộ) - nơi sinh sống của 168 khẩu (tăng 10 so với ban đầu do một số người đi làm ăn xa chưa cập nhật đầy đủ).

Số người an toàn hiện tại là 87 và 15 người đang được điều trị tại bệnh viện. Tuy nhiên, số người tử vong đã tăng lên 52 do thêm một trường hợp tử vong trong bệnh viện. Số người mất tích giảm còn 14.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sự thay đổi trong số liệu là do nhiều yếu tố khách quan như: thông tin ban đầu chưa chính xác, việc khai báo trùng lặp, thông tin liên lạc bị gián đoạn và khó khăn trong việc tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng.

Chiến sĩ Sư đoàn 316 lội bùn tìm kiếm người mất tích tại Làng Nủ, chiều 13/9. Ảnh: Hoàng Phương

Hai ngày trước, 11 người dân Làng Nủ trở về thôn báo tin an toàn, trong đó ba mẹ con chị Nguyễn Thị Hồng đi làm ăn ở Yên Bái và bị nước lũ cô lập, mất sóng điện thoại. Hai hộ gia đình ông Hoàng Văn Tiện và Hoàng Văn Tuân, mỗi nhà 4 người, nằm trong danh sách mất tích song đã thoát chết do rời nhà đi thăm bố.

Làng Nủ nằm dưới chân núi Voi, là nơi 167 hộ với 760 đồng bào người Tày sinh sống nhiều đời. Cư dân chủ yếu làm nông, một năm hai vụ lúa, ngô, sắn.

Hơn 650 người thuộc Quân khu 2, công an, bộ đội biên phòng, lực lượng tại chỗ của địa phương, chó nghiệp vụ cùng các phương tiện vẫn tiếp tục tìm kiếm người mất tích.

Người Làng Nủ ngóng tin người thân mất tích. Ảnh: Hoàng Phương

Hoàng Phương