Người bảo vệ ẩn sau chứng chỉ

Trong thế giới đầy rủi ro và biến đổi, sự an tâm về tài chính trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Hãy cùng đi vào cuộc hành trình của một tư vấn viên Prudential! Trong vai một người tư vấn viên, tôi sẽ kể lại câu chuyện về cách tôi đã trở thành người bạn đáng tin cậy của một khách hàng tên là Hùng và giúp anh ấy bảo vệ tài chính gia đình mình.

Hùng, một người cha trẻ, đã luôn ấp ủ về việc bảo vệ tài chính gia đình mình. Anh hiểu rằng cuộc sống luôn có sự không chắc chắn và anh muốn đảm bảo rằng gia đình sẽ được bảo vệ nếu xảy ra bất kỳ sự kiện bất ngờ nào. Tuy nhiên, Hùng đã thấy mình bối rối trong việc hiểu về các sản phẩm bảo hiểm và tài chính. Đó là lúc anh quyết định tìm đến sự giúp đỡ của một tư vấn viên Prudential là tôi.

Tôi là một người tư vấn viên có kinh nghiệm và cuộc gặp đầu tiên đã đánh dấu sự bắt đầu của một mối quan hệ tương tác quan trọng. Tôi không chỉ là người chuyên nghiệp về tài chính mà còn là người biết lắng nghe và đặt câu hỏi cởi mở. Tôi bắt đầu bằng việc hiểu rõ mục tiêu tài chính của Hùng và tình hình gia đình anh. Tôi giúp anh xác định những lĩnh vực mà anh cần bảo vệ và những mức bảo hiểm phù hợp nhất.

Một trong những vấn đề đầu tiên mà tôi giúp Hùng là tìm hiểu về bảo hiểm nhân thọ gia đình. Tôi giải thích cách sản phẩm này hoạt động và cung cấp cho anh một số lựa chọn để anh có thể lựa chọn mức bảo hiểm phù hợp với gia đình mình. Tôi cung cấp cho anh một số tùy chọn về mức bảo hiểm, thời hạn và tính năng bổ sung.

Cuộc trò chuyện tiếp theo giữa Hùng và tôi xoay quanh bảo hiểm sức khỏe. Hùng muốn đảm bảo rằng gia đình anh sẽ có truy cập vào chăm sóc y tế tốt nhất trong trường hợp cần thiết. Tôi giúp anh hiểu về các loại bảo hiểm sức khỏe và giải quyết mọi thắc mắc của anh.

Một điều quan trọng khác mà Hùng và tôi đã thảo luận là kế hoạch toàn diện và cung cấp cho anh ấy một kế hoạch tiết kiệm và đầu tư để đảm bảo tương lai tài chính ổn định. Nhưng sự hỗ trợ của tôi không dừng lại ở việc xây dựng kế hoạch. Tôi cam kết đồng hành với Hùng và gia đình anh trong mọi thời điểm, từ việc thay đổi kế hoạch theo mục tiêu thay đổi, đến việc đảm bảo rằng gia đình anh có sự bảo vệ tài chính trong trường hợp xảy ra sự kiện bất ngờ.

Khi Hùng mất khả năng làm việc một thời gian sau một tai nạn ngoài ý muốn, tôi đã kịp thời hỗ trợ anh trong việc sử dụng chính sách bảo hiểm nhân thọ gia đình của anh để đảm bảo rằng anh có thu nhập thay thế và không phải lo lắng về tài chính trong quá trình phục hồi sức khỏe.

Trong cuộc sống, nếu không may Hùng mất khả năng làm việc sau tai nạn ngoại ý, tôi đã đảm bảo rằng chính sách bảo hiểm nhân thọ gia đình của anh đã hoạt động hiệu quả. Anh không chỉ nhận được khoản tiền bảo hiểm cần thiết để đảm bảo cuộc sống hàng ngày của gia đình anh, mà còn được hỗ trợ trong việc tạo ra kế hoạch theo mục tiêu thay đổi.

Hơn hết, câu chuyện này thể hiện tầm quan trọng của mối quan hệ giữa tôi và Hùng. Chúng tôi không chỉ là những người làm việc cùng nhau trên giấy tờ, mà là người bạn đáng tin cậy trong việc bảo vệ tài chính và đồng hành cùng nhau trong mọi thời điểm, từ những kế hoạch theo mục tiêu đầu tiên đến sự kiện bất ngờ và thay đổi trong cuộc sống.

Câu chuyện của Hùng và tôi là một minh chứng rõ ràng cho sự cam kết của Prudential trong việc hỗ trợ khách hàng tiếp cận giải pháp tài chính phù hợp và đồng hành cùng họ trong những thời điểm khó khăn nếu chẳng may xảy ra sự kiện bảo hiểm. Đó cũng chính là lý do tại sao tôi tự hào về công việc của mình, vì nó cho phép tôi đóng góp vào sự bảo vệ và an tâm tài chính của những người như Hùng.

Cuộc thi "Tư vấn viên toàn năng 2023 - Người bạn cần" tổ chức với hình thức online cho tất cả tư vấn viên được cấp mã đại lý của Prudential Việt Nam. Cuộc thi gồm ba vòng Ứng tuyển - Bình chọn - Chung kết, kéo dài từ ngày 23/10 đến 2/12. Ban tổ chức sẽ công bố kết quả top 50 tư vấn viên xuất sắc vào 15/11. 10 cá nhân có số điểm cao nhất từ ban giám khảo và khán giả bình chọn sẽ bước vào tranh tài tại vòng chung kết, dự kiến diễn ra hôm 2/12. Top 3 chung cuộc có hội nhận giải thưởng trị tiền mặt giá trị cùng kỷ niệm chương.

