Người bạn cần

Tai nạn đinh tặc trên đường đến khách hàng ở Long Thành nên tay trái của tôi bị bó bột do nứt xương. Không cam chịu ngồi nhà, tôi đến văn phòng Prudential 316 Lê Văn Sỹ, quận Tân Bình, có không gian công sở và đồng nghiệp để xem lại danh sách khách hàng nhắc phí và thăm hỏi. Tình cờ xuống văn phòng nhận phiếu thu tạm thì gặp khách hàng của tôi, chị chạy đến và gục đầu lên vai tôi khóc nức nở: "Ông xã chị bị tai nạn, mất rồi Liên!". Tôi làm thủ tục để khách hàng được chi trả quyền lợi bảo hiểm.

Do quen tính cẩn trọng sẵn có trong nghề kế toán kho thương nghiệp đã giúp tôi hình thành ghi số thứ tự của một danh mục sản phẩm. Khi nhận được bộ hồ sơ bệnh án, tôi liền đánh số, photo hai bảng: một nộp cho phòng Thẩm định, một lưu lại, còn bảng chính hoàn trả khách hàng. Hợp đồng bảo hiểm khách hàng tham gia có mua kèm sản phẩm bổ trợ chết do tai nạn. Phòng Thẩm định yêu cầu bổ sung giấy xác nhận tai nạn của công an do ngày xảy ra tai nạn là ngày Chủ nhật, khách hàng bị làm khó không lấy được.

Chị khách hàng buồn bã nói: "Thôi! Quan trọng là anh thôi! Bỏ đi, không cần đâu!" và chị khóc thật nhiều. Tôi an ủi, động viên chị: "Không sao! Công ty em không để thiệt thòi cho khách hàng đâu!".

Tôi thảo đơn để trình bày vụ việc không có được giấy xác nhận tai nạn, tôi diễn giải:

Trong hồ sơ đính kèm gởi phòng Thẩm Định: tờ 3/16 ( giấy Ra viện) có bốn chữ ký của bốn bác sĩ đã xác nhận trong giấy ra viện: "Khách hàng đã tử vong do tai nạn xe tại ngã ba Bà Rịa - Vũng Tàu". Một bác sĩ phải mất bao nhiêu thời gian học để có được bằng bác sĩ, ngần ấy bác sĩ xác nhận không đủ minh chứng cho khách hàng tôi đã tử vong do tai nạn?

Kính nhờ phòng Thẩm định cứu xét để khách hàng tôi không bị mất một phần quyền lợi đáng được có.

Rất mong sớm nhận được tin vui từ công ty để tiếp thêm động lực cho tôi tin yêu vào công việc "Thiện nguyện có lương" do tôi đã chọn.

Khoảng năm ngày sau, khách hàng điện thoại thông báo cho tôi là công ty mời đến văn phòng Prudential để nhận tiền bảo hiểm của anh và miễn đóng phí hợp đồng của con anh. Đây là dịp may cho tôi; vừa gặp chị, tôi đã nói tích cực: "Chứng mừng chị! Để Liên chở chị đi nhận tiền nhé!".

Nhận được tiền chi trả, tôi chở khách hàng đến ngân hàng Eximbank Võ Văn Tần quận 3 để ký gởi. Nhẩm tính lãi suất lúc bấy giờ chị sẽ có 18 triệu đồng một năm. Tôi kiến nghị với chị: "Chị muốn số tiền chi trả trên được nhân đôi không?". Và tôi đã tư vấn hợp đồng An Khang Hưu Trí 18,65 triệu đồng một năm, vượt xa gấp 15 lần hợp đồng bảo hiểm chị đang sở hữu vì chị xứng đáng phải được thế!

Ngày bàn giao hợp đồng bảo hiểm mới, chị cám ơn rối rích và tặng tôi cặp đèn cày bái quan của anh; tôi thẳng thừng từ chối mặc dù rất phong thủy cho người được nó. Tôi ra về trong sự hân hoan chiến thắng: "Tôi làm được việc thiện".

Cách đấy hơn hai năm lúc tôi ngồi hỗ trợ khách hàng tại văn phòng Prudential Hồ Tùng Mậu để tạm ứng tiền đóng học phí cho con; gặp chồng chị cầm hai hợp đồng bảo hiểm của anh và con lên hủy vì không có tiền đóng. Tôi nói: "Anh cứ nói thật vì sao anh hủy, Liên sẽ chỉ anh cách hủy có lợi nhất cho anh".

Anh nói: "Bạn hàng chợ Vườn Chuối nói tôi gởi bảo hiểm không có lời, lấy ra cho họ vay có lời hơn". Thế là bài "Mình cần có nhau" được phát huy áp dụng thành công. Khách hàng tạm ứng, không hủy. Từ đó anh cứ trả vào rồi mượn ra quay đồng vốn tăng lợi nhuận để anh và con anh vẫn được bảo hiểm, dành tiền cho con anh vào đại học. Lần cuối cùng anh đã tất toán 22 triệu đồng, không bao lâu, tầm ba tháng sau anh đã tử vong do tai nạn.

Tuy nhiên câu "Chúc mừng chị" không dừng lại khi tiến độ của Prudential luôn có sản phẩm mới!

Thấu hiểu và hành động: biết rõ chị đang đảm nhiệm vai trò vừa làm mẹ vừa làm cha, tôi đã tư vấn thêm cho chị vài hợp đồng nữa vì: "Chúc mừng chị! Công ty Prudential đã lắng nghe tâm trạng của khách hàng để thiết kế chương trình bảo vệ phù hợp nhất cho chị và cháu!".

Bích Liên