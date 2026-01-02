Thứ sáu, 2/1/2026, 06:00 (GMT+7)
Ngủ trốn lễ
Ngủ li bì 18 tiếng, tắt điện thoại 'tàng hình' hay chi tiền triệu nằm khách sạn, nhiều người trẻ biến kỳ nghỉ lễ thành 'tour ngủ' để tìm lại sự cân bằng.
00:00
00:00/00:00
Ngủ li bì 18 tiếng, tắt điện thoại 'tàng hình' hay chi tiền triệu nằm khách sạn, nhiều người trẻ biến kỳ nghỉ lễ thành 'tour ngủ' để tìm lại sự cân bằng.
Bạn thấy trải nghiệm của mình thế nào? Hãy cho chúng tôi biết để VnE-GO phục vụ bạn tốt hơn
Email sẽ được bảo mật, chúng tôi chỉ sử dụng để liên lạc khi cần tìm hiểu thêm thông tin về góp ý của bạn
Khi gửi, bạn đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của VnExpress.
Form này được bảo vệ bởi reCAPTCHA