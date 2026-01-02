VnExpress Hôm nay VnExpress Hôm nay
Ngủ trốn lễ
Thứ sáu, 2/1/2026, 06:00 (GMT+7)

Ngủ trốn lễ

Ngủ li bì 18 tiếng, tắt điện thoại 'tàng hình' hay chi tiền triệu nằm khách sạn, nhiều người trẻ biến kỳ nghỉ lễ thành 'tour ngủ' để tìm lại sự cân bằng.

Diễm Hạnh - Thanh Hoa

