Ngư dân Thổ Nhĩ Kỳ thu được xuồng tự sát Ukraine

Nhóm ngư dân Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện xuồng tự sát Ukraine và đưa nó về bờ, khiến cảng Carsibasi phải đóng cửa để bảo đảm an toàn.

"Ngư dân Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm thấy một xuồng làm bằng sợi thủy tinh và đưa nó về cảng. Giới chức kiểm tra phương tiện và phát hiện một quả bom bên trong. Chiếc xuồng đang neo đậu tại cảng, cơ sở này phải đóng cửa và nhiều ngư dân bị ảnh hưởng. Đội xử lý bom mìn đã tới hiện trường", hãng thông tấn IHA của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30/9 đưa tin.

Theo giới chức Thổ Nhĩ Kỳ, nhóm ngư dân tìm thấy xuồng tự sát ngoài khơi thị trấn Carsibasi, cách bờ biển Ukraine kiểm soát ven Biển Đen hơn 1.400 km. Khu vực này nằm cách bán đảo Crimea, nơi thường xuyên bị Ukraine tập kích bằng xuồng không người lái (USV), khoảng 950 km.

Xuồng tự sát Ukraine mà ngư dân Thổ Nhĩ Kỳ thu được ngày 29/9. Ảnh: War Zone

Hãng IHA và các trang tin quân sự Nga nhận định chiếc xuồng là mẫu Magura V5. Phương tiện có cụm cảm biến quang điện, dường như được trang bị hai chảo ăng-ten vệ tinh trên thân và một chiếc trên cột buồm đã gãy ở phía đuôi.

Ukraine ban đầu sử dụng xuồng Magura cho các đòn tấn công tự sát, sau đó chỉnh sửa phương tiện để phóng tên lửa đối không, thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (drone FPV) và lắp súng máy. Tuy nhiên, phương tiện mà ngư dân Thổ Nhĩ Kỳ thu được không có các bộ phận này.

Do không còn tàu chiến, hải quân Ukraine đã tập trung đầu tư vào USV để tấn công chiến hạm và mục tiêu ven biển của Nga. Ukraine cũng là nước đầu tiên trên thế giới thành lập quân chủng chuyên vận hành drone.

Sự xuất hiện của USV đánh dấu bước tiến mới trong tác chiến với phương tiện không người lái. Những đợt tập kích của Ukraine cho thấy một bên không còn chiến hạm truyền thống vẫn có thể gây ra thiệt hại và cản trở một trong những lực lượng hải quân lớn nhất thế giới.

Vị trí thị trấn Carsibasi của Thổ Nhĩ Kỳ. Đồ họa: Wikimedia

Sau thời gian bị đối phương dẫn trước, Nga cũng chạy đua phát triển và bắt đầu dùng USV tấn công nhiều mục tiêu. Vụ tập kích thành công đầu tiên diễn ra hôm 28/8, khi USV cao tốc Nga đánh trúng tàu trinh sát Simferopol của hải quân Ukraine trên sông Danube.

Hải quân Nga đã nhận nguyên mẫu USV cáp quang để thử nghiệm thực chiến. Phương tiện có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ như tấn công tự sát, chống USV của đối phương hoặc làm tàu mẹ để phóng drone.

Nguyễn Tiến (Theo WarZone, AFP, AP)