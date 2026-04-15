Ngôi sao Liverpool nguy cơ nghỉ World Cup

AnhTiền đạo Hugo Ekitike bật khóc vì chấn thương nặng trong trận lượt về vòng tứ kết Champions League giữa Liverpool và PSG.

Phút 28, trận đấu trên sân Anfield, khi đang di chuyển đón bóng, Ekitike ngã xuống mà không va chạm với ai. Sau đó, tiền đạo người Pháp lộ vẻ đau đớn, rồi bật khóc khi rời sân bằng cáng. Theo chẩn đoán ban đầu, anh dính chấn thương mắt cá chân phải.

Các bác sĩ cần kiểm tra thêm để xác định chính xác thời gian nghỉ thi đấu. Nhưng theo tờ Le Parisien (Pháp), Ekitike có thể không kịp dự World Cup 2026 sẽ khai mạc sau hai tháng nữa.

Ekitike nằm sân sau chấn thương trong trận Liverpool - PSG ở lượt về tứ kết Champions League tối 14/4. Ảnh: DeFodi

"Ekitike rất đau. Đó là một chấn thương khá nghiêm trọng", HLV Liverpool, Arne Slot cho hay. "Tôi không biết cậu ấy có thể trở lại thi đấu nốt mùa giải này hay không".

Liverpool còn sáu trận Ngoại hạng Anh với mục tiêu giữ vị trí trong Top 5. Hiện, họ được 52 điểm - nhiều hơn bốn điểm so với đội đứng ngay sau là Chelsea.

Ibrahima Konate, đồng đội của Ekitike ở Liverpool và tuyển Pháp, thì phát biểu: "Tôi không biết phải nói gì, vì World Cup đang đến gần. Điều đó thực sự rất khó khăn đối với cậu ấy. Tôi xin gửi lời động viên đến cậu ấy".

Ekitike là tiền đạo mới nổi của tuyển Pháp. Trong trận giao hữu với Brazil hôm 26/3, ngôi sao 23 tuổi đá chính và ghi bàn đem lại chiến thắng 2-1. Trước đó, anh ghi một bàn trong trận thắng Ukraine 4-0 ở vòng loại World Cup.

Ở cấp CLB, Ekitike cũng là một trong những trung phong hay nhất hai năm qua. Anh ghi 22 bàn trong 48 trận cho Frankfurt mùa trước và 17 bàn trong 45 trận cho Liverpool mùa này.

Pháp nằm ở bảng I tại World Cup 2026, cùng Senegal, Iraq và Na Uy. Theo nhà cái Bet365, thầy trò HLV Didier Deschamps là ứng cử viên vô địch số hai với tỷ lệ cược 6/1 (đặt 1 ăn 6), chỉ sau Tây Ban Nha với tỷ lệ 5/1. Ở hai World Cup gần nhất, Pháp vô địch năm 2018 và thua trận chung kết năm 2022.

Pháp hiện sở hữu hàng công mạnh bậc nhất. Ngoài Ekitike, HLV Deschamps còn có Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise, Marcus Thuram, Desire Doue, Bradley Barcola, Maghnes Akliouche và Kolo Muani.

Thanh Quý (theo LP)