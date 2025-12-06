Nghiên cứu xây hai sân bay mới ở miền Trung để hỗ trợ cứu nạn

Bộ Xây dựng đang nghiên cứu bổ sung hai sân bay tại Vân Phong và Măng Đen vào quy hoạch hạ tầng khu vực miền Trung nhằm tăng cường năng lực hỗ trợ khẩn nguy, cứu nạn.

Tại họp báo Chính phủ chiều 6/12, Chánh văn phòng Bộ Xây dựng Nguyễn Trí Đức cho biết hai sân bay Vân Phong, Măng Đen được đề xuất đưa vào quy hoạch. Theo quy hoạch đã duyệt, miền Trung và Tây Nguyên sẽ có 14 sân bay; 14 cảng biển, 89 khu bến với 208 cầu cảng dài tổng cộng 36.900 m.

Khu vực này được quy hoạch 11 tuyến cao tốc với chiều dài gần 1.500 km; 24 tuyến quốc lộ dài hơn 4.400 km; 27 tuyến vận tải thủy dài 1.263 km và 1.332 km đường sắt thuộc tuyến Bắc Nam.

Sân bay đóng vai trò quan trọng trong công tác cứu hộ khi cho phép triển khai nhanh lực lượng, trang thiết bị và phương tiện bay đến các vùng bị chia cắt do bão lũ. Với các địa bàn miền Trung thường xuyên xảy ra sạt lở, ngập sâu, việc có thêm sân bay giúp rút ngắn thời gian tiếp cận hiện trường, mở thêm điểm hạ cánh cho trực thăng cứu nạn, vận chuyển hàng cứu trợ và sơ tán người dân trong điều kiện đường bộ bị gián đoạn.

Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Xây dựng Nguyễn Trí Đức. Ảnh: VGP

Ông Đức cho hay từ 2014 Bộ Xây dựng đã ban hành thông tư yêu cầu địa phương thiết kế tối thiểu 3 mẫu nhà phòng tránh bão lũ, đảm bảo tiêu chí tối thiểu về diện tích, chất lượng. Địa phương có thể hướng dẫn thêm với trường hợp cải tạo, nâng tầng làm sàn tránh lũ. Nhiều địa phương như Huế, Thanh Hóa thiết kế 6 đến 8 mẫu, đăng tải trên Cổng thông tin của Sở Xây dựng.

Trước tình hình thiên tai ngày càng nghiêm trọng, Bộ Xây dựng đã xây dựng hệ thống mẫu thiết kế nhà an toàn giai đoạn 2007-2023 với 176 mẫu sử dụng ngay, gồm nhà điển hình vùng thiên tai, nhà chịu gió bão, lũ quét, sạt lở, nhà nông thôn theo vùng miền, nhà thích ứng biến đổi khí hậu. Mẫu được xây dựng theo điều kiện tự nhiên, tập quán văn hóa, đặc điểm thiên tai và tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật, mà Đăk Lăk, Hà Tĩnh, Quảng Trị đã áp dụng.

Các mẫu này bảo đảm an toàn trước bão lụt nhưng trong bối cảnh thiên tai phức tạp hơn, Bộ Xây dựng đề nghị địa phương rà soát địa hình từng vùng để chọn mẫu phù hợp.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết việc sửa chữa nhà cho người dân vùng lũ sẽ hoàn thành trong năm 2025, xây nhà mới xong trong tháng 1/2026. Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị bảo đảm hai mốc tiến độ này.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thiên tai từ đầu năm đã làm 409 người chết và mất tích, 727 người bị thương; hơn 3.700 nhà đổ sập, hơn 333.500 nhà hư hỏng; thiệt hại 553.000 ha lúa, 376.000 ha cây trồng, 6,9 triệu con gia cầm, hơn 50.000 con gia súc, 197.000 lồng bè và gần 59.000 ha nuôi trồng thủy sản. Tổng thiệt hại ước khoảng 100.000 tỷ đồng.

Đến nay, các quốc gia và tổ chức quốc tế đã viện trợ vật tư, tiền và trang thiết bị cho Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ với tổng trị giá 21 triệu USD. Doanh nghiệp và các đoàn thể cũng hỗ trợ các tỉnh trong trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và nông nghiệp khoảng hơn 50 tỷ đồng, gồm giống cây trồng, hóa chất, vaccine, giống vật nuôi; riêng lĩnh vực thủy sản là gần một tỷ con giống.

Vũ Tuân