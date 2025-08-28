Nghi phạm cầm đầu đường dây lừa hơn 200 tỷ đồng bị bắt tại Campuchia

Nghệ AnLê Minh Dũng, 33 tuổi, nghi phạm cầm đầu đường dây giả công an gọi điện lừa đảo hơn 200 tỷ đồng, đã bị bắt tại Campuchia sau hơn một năm trốn truy nã.

Ngày 28/8, Dũng (quê Thanh Hóa, bị can trốn truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản) đã bị Công an tỉnh Nghệ An dẫn giải từ Campuchia về phục vụ điều tra.

Bị can Lê Minh Dũng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hòa Vang

Theo kết quả điều tra, năm 2023, Dũng cầm đầu đường dây lừa đảo, cùng đồng phạm giả danh cán bộ công an, gọi điện cho nhiều người thông báo sim bị khóa, tài khoản ngân hàng bị phong tỏa hoặc nghi ngờ liên quan đến tội phạm. Chúng dọa bắt tạm giam, phong tỏa tài sản để buộc nạn nhân khai thông tin tài khoản.

Khi nạn nhân cung cấp mật khẩu, mã OTP, nhóm Dũng chiếm đoạt tiền trong ngân hàng điện tử.

Tháng 2/2024, Công an Nghệ An phối hợp Bộ Công an khám xét, bắt gần 80 nghi can tại Thanh Hóa, Nghệ An, TP HCM, Bình Thuận... Nhóm này bị cáo buộc lừa đảo hơn 200 tỷ đồng.

Một số đồng phạm của Dũng khi bị bắt hồi tháng 2/2024. Ảnh: Hòa Vang

Sau khi đường dây bị triệt phá, Dũng trốn sang Campuchia, vào các đặc khu kinh tế tiếp tục lập băng nhóm lừa đảo trực tuyến cùng một số người nước ngoài. Tháng 10/2024, hắn bị Công an tỉnh Nghệ An phát lệnh truy nã.

Cuối tháng 8/2025, sau thời gian theo dõi, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ Dũng tại Campuchia.