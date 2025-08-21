Nghệ sĩ Lê Khanh và đồng nghiệp hợp luyện diễu hành

Nhiều nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi trẻ như Lê Khanh, Lan Hương, Lương Thu Trang tham gia buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.

Dàn nghệ sĩ trước buổi tổng hợp luyện diễu binh diễu hành Các nghệ sĩ trước buổi tổng hợp luyện. Video: Lộc Chung

Chiều 21/8, Lê Khanh diện áo dài trắng nền nã, cùng các thế hệ đồng nghiệp như diễn viên Tú Oanh, Việt Hoa, Thanh Sơn có mặt tại khu vực gần quảng trường Ba Đình, chuẩn bị cho buổi tổng hợp luyện vào tối cùng ngày. Họ thuộc khối văn hóa, thể thao, bắt đầu tập từ ngày 12/8, thường tập trung tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Hôm 20/8, các nghệ sĩ lần đầu được hợp luyện ở sân vận động Mỹ Đình.

Nghệ sĩ Lê Khanh cho biết vui khi được đứng tại phường Quán Thánh, ''quê gốc'' của chị. Trước giờ tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành, nghệ sĩ và nhiều đồng nghiệp dặn nhau tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những ngày qua, dù tập luyện vất vả trong điều kiện thời tiết thất thường, Lê Khanh giữ tinh thần, sức khỏe tốt.

Theo Lương Thu Trang, tham gia buổi diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là vinh dự, trách nhiệm lớn. Ở những buổi tập trước, trời nắng gắt song mỗi khi âm nhạc nổi lên, các diễn viên như được tiếp thêm năng lượng, hào hứng tập luyện.

Buổi tổng hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình tối 21/8 có 16.300 quân nhân góp mặt trong 43 khối đứng, 18 khối đi, sáu khối xe pháo quân sự của Quân đội, 8 khối xe đặc chủng Công an. Lực lượng xe Tăng thiết giáp trở lại đường duyệt Ba Đình sau 40 năm, kể từ Quốc khánh 2/9/1985. Ngoài ra có các khối quân đội nước ngoài như Nga, Lào, Campuchia theo lời mời trước đó từ Bộ Quốc phòng. Buổi tiếp theo diễn ra tối 24/8 trước khi tổ chức sơ duyệt, tổng duyệt và đại lễ chính thức 2/9.

Lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành 80 năm cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 được tổ chức tại quảng trường Ba Đình - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945. Buổi lễ sẽ bắt đầu bằng nghi thức rước đuốc truyền thống, bắn pháo, không quân bay chào mừng và diễu binh, diễu hành các khối.

Sau khi các lực lượng diễu duyệt qua lễ đài, các khối tỏa đi các tuyến phố, giao lưu văn nghệ với người dân tại cung thể thao Quần Ngựa và quảng trường Cách mạng tháng Tám khu vực Nhà hát lớn Hà Nội.

