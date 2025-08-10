Nghề nướng cá trích

Từ đầu tháng 8 đến nay, ngư dân vùng biển bãi ngang xã Cửa Tùng, Bến Hải ra khơi lúc 1h để đánh bắt cá trích. Sau 2-3 giờ thả lưới, thuyền cập bờ, ngư dân gỡ cá tươi rói đem bán.
Nhiều người làm nghề nướng cá ở xã Bến Hải đến mua, mang cá ra biển rửa sạch, cho vào thùng xốp ướp đá lạnh chở về.
Quán nướng cá được dựng tạm hai bên đường, dưới tán cây xanh. Bếp nướng làm đơn giản, với một thùng sắt hoặc thau nhôm đựng than, phía trên gác giàn sắt.
Bà Nguyễn Thị Mặn, 73 tuổi, cho biết làm nghề nướng cá lúc 17 tuổi. Sống ở vùng biển, hàng ngày bà mua cá về nướng và đưa đi chợ bán. 20 năm trước, khi đường Quốc Phòng mở ra chạy dọc biển từ Cửa Việt đến Cửa Tùng, nhiều người dựng lều nướng cá bên đường để bán.
Ngoài cá trích, nhiều loại cá khác cũng được nướng. Nghề nướng cá phụ thuộc vào việc đánh bắt, một năm nướng từ sau Tết Nguyên đán đến tháng 9 âm lịch thì nghỉ vì mùa đông, biển động, tàu thuyền ít ra khơi.
Bà Mặn cho biết mỗi mẻ cá nướng mất 10-15 phút, phải lật đều tay, nếu không cá rất dễ cháy. Trên bếp than, cá chảy mỡ, tỏa mùi thơm.
Một bao than giá 85.000 đồng nướng được khoảng 50 kg cá. "Ngày nhiều tôi nướng 120 kg, ngày ít 25 kg", bà Mặn cho hay.
Chị Nguyễn Thị Phương trước đây làm công nhân ở TP HCM, ba năm nay về quê làm nghề nướng cá. Để tránh nắng nóng, bụi than, chị bịt mặt, chỉ lộ hai con mắt. Mỗi ngày chị nướng khoảng 30 kg cá.
Cá trích nướng phải có mắt trong, nếu đục là cá ươn nướng không ngon. Cá ươn nướng chín sẽ vỡ bụng, còn cá tươi bụng giữ nguyên.
Mỗi cân cá trích tươi 30-35 con, nướng chín còn 0,7 kg. Sau khi trừ chi phí than, cá, mỗi kg nướng thu về 10.000 đồng. Cá bán tại chỗ còn được đóng thùng xốp, hộp giấy gửi đi nhiều nơi như Tây Nguyên, Hà Nội và TP HCM.
Nhiều người qua đường mua cá thưởng thức tại chỗ. Khách ngồi bên bếp nướng và lấy những con cá nóng hổi chấm với muối.
"Cá nướng dễ dàng bóc lớp cháy phía ngoài, khi ăn có vị thơm, béo ngậy, ngọt", một thực khách chia sẻ.
Cá trích đặc điểm nhiều xương nhỏ, khi ăn phải dùng tay bóc tách lớp thịt.
Khách ghé vào mua cá trích nướng giá 40.000 đồng/kg. Thu nhập từ nghề bán cá nướng tùy theo ngày, từ 250.000 đến 500.000 đồng.
Anh Nguyễn Văn Hà (áo xanh) cho biết cá được nướng chín đưa về ăn liền, còn muốn nóng chiên qua dầu. "Cá trích nướng là món ăn ưa thích của nhiều người ở Quảng Trị. Cá nướng có thể kho cũng rất ngon", anh nói.
Nướng cá trích. Video: Đắc Thành
Đắc Thành