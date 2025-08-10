Nghề nướng cá trích

Quán nướng cá được dựng tạm hai bên đường, dưới tán cây xanh. Bếp nướng làm đơn giản, với một thùng sắt hoặc thau nhôm đựng than, phía trên gác giàn sắt.

Bà Nguyễn Thị Mặn, 73 tuổi, cho biết làm nghề nướng cá lúc 17 tuổi. Sống ở vùng biển, hàng ngày bà mua cá về nướng và đưa đi chợ bán. 20 năm trước, khi đường Quốc Phòng mở ra chạy dọc biển từ Cửa Việt đến Cửa Tùng, nhiều người dựng lều nướng cá bên đường để bán.