Nghệ An thu hồi 150 ha đất trồng lúa để làm khu công nghiệp VSIP

Khoảng 150 ha đất trồng lúa tại xã Hưng Nguyên sẽ được thu hồi để triển khai khu công nghiệp VSIP Nghệ An III gần 53 triệu USD.

HĐND tỉnh Nghệ An vừa thông qua danh mục cần thu hồi đất để triển khai dự án trên địa bàn, với tổng diện tích gần 287 ha (đất trồng lúa, rừng sản xuất...).

Trong số này, tỉnh sẽ thu hồi gần 182 ha tại xã Hưng Nguyên, gồm 150 ha đất trồng lúa và 32 ha đất khác, để triển khai dự án khu công nghiệp VSIP Nghệ An III. Dự án này được chấp thuận chủ trương đầu tư hồi tháng 3, với tổng vốn gần 53 triệu USD.

Trước đó, dự án VSIP Nghệ An I đã được triển khai tại xã Hưng Nguyên và phường Thành Vinh với quy mô 750 ha, tổng vốn đầu tư gần 280 triệu USD. Sau 10 năm đi vào hoạt động, khu công nghiệp đã thu hút 55 dự án đầu tư, đạt tỷ lệ lấp đầy 97%.

Dự án thứ hai là VSIP Nghệ An II (còn gọi là khu công nghiệp Thọ Lộc giai đoạn 1) cũng được triển khai tại xã Tân Châu, quy mô 500 ha, vốn đầu tư gần 165 triệu USD. Dự án dự kiến được lấp đầy đến cuối năm 2026.

VSIP là liên danh giữa Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp (Becamex IDC - BCM) và Sembcorp Development Ltd (Singapore), trong đó tỷ lệ sở hữu của BCM là 49%. Becamex IDC được biết đến là ông lớn phát triển khu công nghiệp, hiện vận hành 18 khu tại 9 tỉnh, thành phố. Ngoài bất động sản đô thị và khu công nghiệp, Becamex còn hoạt động trong một số lĩnh vực khác như thương mại, dịch vụ, y tế, giáo dục.

Danh mục thu hồi đất còn có một số dự án khác như Khu đô thị VSIP giai đoạn 3, Tòa án nhân dân khu vực 7 hay đường N21 thuộc khu đô thị và dịch vụ VSIP 2A.

Theo quy hoạch tỉnh đến 2030, Nghệ An sẽ có hơn 15.000 ha đất công nghiệp, trong đó trên 4.000 ha nằm ngoài khu kinh tế. Nhiều năm gần đây, tỉnh ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ về công nghiệp, đặc biệt là thu hút đầu tư nước ngoài (FDI). Hiện tỉnh đã thu hút nhiều tập đoàn công nghiệp lớn như Luxshare-ICT, Goertek, Foxconn, WHA, Innovation Precision...

Đình Trí