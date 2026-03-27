Nghệ An, Quảng Trị kiện toàn lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ mới

Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Quảng Trị tiếp tục được bầu giữ chức vụ nhiệm kỳ 2026-2031 tại kỳ họp thứ nhất chiều 27/3.

Tại Nghệ An, HĐND tỉnh bầu ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Các Phó chủ tịch HĐND tỉnh gồm ông Dương Đình Chỉnh và ông Nguyễn Như Khôi.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu 59 tuổi, quê Nghệ An, là thạc sĩ Quản lý công trình thủy lợi. Ông từng kinh qua các vị trí Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu và Võ Trọng Hải (từ phải sang), bỏ phiếu bầu lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh, chiều 27/3. Ảnh: Kim Oanh

HĐND tỉnh cũng bầu ông Võ Trọng Hải tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Phó chủ tịch UBND tỉnh gồm các ông Bùi Thanh An, Nguyễn Văn Đệ, Phùng Thành Vinh, Hoàng Phú Hiền và Thái Văn Thành.

Ông Võ Trọng Hải 58 tuổi, quê Hà Tĩnh, trưởng thành từ lực lượng biên phòng. Ông từng giữ các chức vụ Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Giám đốc Công an Hà Tĩnh, Giám đốc Công an Nghệ An, được phong quân hàm thiếu tướng. Năm 2021, ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; đến tháng 11/2025 được điều động làm Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và sau đó được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ trước.

Tại Quảng Trị, HĐND tỉnh bầu ông Nguyễn Đăng Quang tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Các Phó chủ tịch HĐND tỉnh gồm bà Phạm Thị Hân và ông Nguyễn Trần Huy.

Ông Nguyễn Đăng Quang 58 tuổi, quê Hải Lăng, Quảng Trị, thạc sĩ Quản trị kinh doanh, quản lý công. Ông từng đảm nhiệm các vị trí Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh, Bí thư Thành ủy Đông Hà, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND tỉnh. Sau khi hợp nhất tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, ông được chỉ định giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Hồng Vinh bỏ phiếu bầu tại kỳ họp. Ảnh: Hoàn Lão

HĐND tỉnh Quảng Trị cũng bầu ông Lê Hồng Vinh tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Phó chủ tịch UBND tỉnh gồm các ông Hoàng Nam, Lê Văn Bảo, Phan Phong Phú, Hoàng Xuân Tân và Lê Đức Tiến.

Ông Lê Hồng Vinh 52 tuổi, quê Nghệ An, là thạc sĩ Quản lý khoa học công nghệ. Ông từng giữ các chức vụ Bí thư Huyện ủy Anh Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Năm 2025, ông được điều động làm Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ trước.

Đức Hùng - Đắc Thành