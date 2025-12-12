Ngày vàng của điền kinh Việt Nam ở SEA Games 33

Ở nội dung 1,500 m nữ, Việt Nam cử hai đại diện tranh tài là Bùi Thị Ngân và Nguyễn Khánh Linh.
Đây là nội dung sở trường của Nguyễn Thị Oanh từng thống trị bốn kỳ SEA Games trước. Nhưng lần này, cô tập trung sức cho các nội dung khác, để hai đàn em gánh vác trách nhiệm.
Bùi Thị Ngân kể về cách vượt qua chấn thương giành HC vàng
Khánh Linh, 19 tuổi, lần đầu tham dự SEA Games đã hỗ trợ tốt cho đàn chị, còn bản thân giành luôn HC bạc.
"Tôi rất vui và tự hào với thành tích này", Linh nói, đồng thời cho biết cũng vượt qua nhiều chấn thương để có thành tích như ngày nay.
Tại nội dung chung kết cuối ngày, Hà Thị Thu rất cố gắng để về đích thứ ba, giành HC đồng với thời gian 11 giây 58.
Giành HC vàng là Shanti (Singapore, 11 giây 36) còn HC bạc thuộc về Jirapat (Thái Lan, 11 giây 54).
Ngược lại, do tăng tốc trong 300 m cuối, Sầm Văn Đời đã bị tái phát chấn thương bắp chân. Anh nén đau để về đích cuối cùng rồi gục ngã ở vạch đích.
HC vàng thuộc về Kieran (Thái Lan, 3 phút 47 giây 50), trong khi Putra Wahyudi đoạt HC đồng (Indonesia, 3 phút 49 giây 03).
HC đồng trong ngày thuộc về nữ VĐV Lê Thị Cẩm Dung ở môn ném đĩa nữ với thành tích 49,34 m.
Cẩm Dung là VĐV ném đĩa giàu thành tích bậc nhất Việt Nam, khi nắm giữ nhiều danh hiệu tại các giải đấu trong nước. Cô từng phá kỷ lục quốc gia tại Đại hội Thể thao Toàn quốc năm 2022, với thành tích 46,80 m - bỏ xa cột mốc cũ là 44,92m. Tại SEA Games 2023 ở Campuchia, cô giành HC đồng với 45,08 m. Đó là tấm huy chương đầu tiên trong lịch sử Việt Nam ở nội dung ném đĩa nữ tại đấu trường Đông Nam Á.
Đức Đồng