Ngày vàng của điền kinh Việt Nam ở SEA Games 33

Tuy nhiên, Mạnh Hùng gây bất ngờ với cú nhảy quyết định ở lượt thứ sáu đạt thông số 16,33 m, giành HC vàng. Trần Diện về thứ tư với thông số 15,96 m.

Mạnh Hùng, 21 tuổi, dự SEA Games lần đầu. Hồi tháng 8, anh đã giành HC vàng nhảy 3 bước tại giải VĐQG với thành tích 16,30 m. Đây là chức vô địch quốc gia đầu tiên của Mạnh Hùng, và nhờ đó có giành suất chính thức dự SEA Games 33.