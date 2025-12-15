Ngày sóng gió của marathon và đi bộ Việt Nam

Năm 2023, khi đoạt HC đồng tại SEA Games 32, Nguyên Thanh đạt 2 giờ 35 phút 49 giây. Hiện, anh nắm giữ kỷ lục quốc gia, với 2 giờ 18 phút 43 giây lập năm 2024.

Tuy nhiên, hôm nay chân chạy người Bình Phước không đạt phong độ tốt, chỉ về đích thứ tư với thời gian 2 giờ 38 phút 20 giây.