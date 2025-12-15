Ngày sóng gió của marathon và đi bộ Việt Nam

Chia sẻ với VnExpress, Nguyên Thanh cho biết đường đua đẹp, nhưng lúc xuất phát nắng nóng, sau đó mới dịu mát một chút. Anh cho rằng nhiệt độ và độ ẩm cao cùng thể trạng không tốt khiến dẫn đến thành tích quá tệ lần này.
"Ngoài ra, khi quay đầu về đích, gió ngược cũng làm cho tôi mất sức. Nhìn chung, tôi đã có một ngày thi đấu không tốt", chân chạy 30 tuổi nói thêm.
Chia sẻ với VnExpress, Nguyên Thanh cho biết đường đua đẹp, nhưng lúc xuất phát nắng nóng, sau đó mới dịu mát một chút. Anh cho rằng nhiệt độ và độ ẩm cao cùng thể trạng không tốt khiến dẫn đến thành tích quá tệ lần này.
"Ngoài ra, khi quay đầu về đích, gió ngược cũng làm cho tôi mất sức. Nhìn chung, tôi đã có một ngày thi đấu không tốt", chân chạy 30 tuổi nói thêm.
Ở nội dung marathon của nữ, xuất phát lúc 17h15, Bùi Thị Thu Hà (phải) và Hoàng Thị Ngọc Hoa (trái) đại diện cho Việt Nam.
Gặp bất lợi về đường đua và khí hậu tương tự Nguyên Thanh, các chân chạy nữ của Việt Nam cũng mất nhiều sức, không phát huy hết khả năng.
Phải rất nỗ lực, Thu Hà mới có thể về đích thứ ba, đạt 2 giờ 54 phút 49 giây, nhận HC đồng.
Gặp bất lợi về đường đua và khí hậu tương tự Nguyên Thanh, các chân chạy nữ của Việt Nam cũng mất nhiều sức, không phát huy hết khả năng.
Phải rất nỗ lực, Thu Hà mới có thể về đích thứ ba, đạt 2 giờ 54 phút 49 giây, nhận HC đồng.
Trong khi đó, Ngọc Hoa kiệt sức ở km thứ 40, ngất xỉu và được đưa lên xe cứu thương chở qua vạch đích. Cô sau đó được đưa thẳng tới bệnh viện chăm sóc và đã hồi tỉnh, không nghiêm trọng.
Trong khi đó, Ngọc Hoa kiệt sức ở km thứ 40, ngất xỉu và được đưa lên xe cứu thương chở qua vạch đích. Cô sau đó được đưa thẳng tới bệnh viện chăm sóc và đã hồi tỉnh, không nghiêm trọng.
Nội dung đi bộ xuất phát và về đích cách cổng marathon khoảng 1 km. Việt Nam có hai nữ VĐV là Nguyễn Thị Thanh Phúc và Thái Thị Kim Ngân tranh tài.
Trong đó, "nữ hoàng đi bộ" Thanh Phúc là ĐKVĐ SEA Games và đã năm lần giành HC vàng nên được kỳ vọng lớn.
Thanh Phúc cho biết cô đã gặp nhiều chấn thương trong năm nay, đã phải chạy đua với thời gian để kịp tham dự SEA Games, nhưng không ngờ nó lại tái phát đúng ngày thi đấu. "Tôi xin lỗi tất cả mọi người. Nếu SEA Games tới có những đàn em tốt hơn, tôi sẽ lùi về làm công tác huấn luyện. Còn nếu lãnh đạo còn tin tưởng, tôi sẽ tiếp tục thi đấu", Thanh Phúc cho hay.
Thanh Phúc cho biết cô đã gặp nhiều chấn thương trong năm nay, đã phải chạy đua với thời gian để kịp tham dự SEA Games, nhưng không ngờ nó lại tái phát đúng ngày thi đấu. "Tôi xin lỗi tất cả mọi người. Nếu SEA Games tới có những đàn em tốt hơn, tôi sẽ lùi về làm công tác huấn luyện. Còn nếu lãnh đạo còn tin tưởng, tôi sẽ tiếp tục thi đấu", Thanh Phúc cho hay.
Em trai của Thanh Phúc là Nguyễn Thành Ngưng cũng thi đấu môn này, ở nội dung dành cho nam, và giành HC đồng.
Anh cho biết, thời tiết khắc nghiệt đã ảnh hưởng lớn đến cuộc thi. "Nhìn vào thời tiết, có thể thấy mát mẻ nhưng thực chất độ ẩm cao, VĐV nhanh mất sức, phải tiếp nước liên tục. Cảm giác cứ hầm hầm dưới mặt đường nên rất khó khăn", anh nói.
Em trai của Thanh Phúc là Nguyễn Thành Ngưng cũng thi đấu môn này, ở nội dung dành cho nam, và giành HC đồng.
Anh cho biết, thời tiết khắc nghiệt đã ảnh hưởng lớn đến cuộc thi. "Nhìn vào thời tiết, có thể thấy mát mẻ nhưng thực chất độ ẩm cao, VĐV nhanh mất sức, phải tiếp nước liên tục. Cảm giác cứ hầm hầm dưới mặt đường nên rất khó khăn", anh nói.
Đức Đồng