Ngày mai khởi động cuộc thi 'Dữ liệu với cuộc sống 2024'

Cuộc thi Dữ liệu với cuộc sống - Data For Life mùa 2 mở rộng quy mô toàn cầu sẽ khởi động vào ngày mai (19/7).

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an đang chuẩn bị những khâu cuối cùng cho buổi công bố cuộc thi tìm kiếm giải pháp công nghệ quy mô quốc tế mùa hai, mang tên Dữ liệu với cuộc sống - Digital Data for Life 2024.

Cuộc thi được thực hiện với sự phối hợp của Trường Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Bách khoa Hà Nội và Báo VnExpress, nhằm tìm kiếm những ý tưởng và sản phẩm công nghệ thông tin thiết thực phục vụ tiến trình chuyển đổi số, với ba trụ cột chính là Chính phủ số, Xã hội số và Kinh tế số.

Các chuyên gia chia sẻ tại tọa đàm "Dữ liệu với cuộc sống và các giải pháp công nghệ" trong khuôn khổ vòng chung kết cuộc thi Data For Life mùa đầu tieenm diễn ra ngày 4/1/2024 tại Đài Truyền hình Việt Nam. Ảnh: Tùng Đinh

Cuộc thi năm nay có tổng giải thưởng 390 triệu đồng. Ngoài các dự án đến từ Việt Nam, cuộc thi năm nay mở rộng đối tượng dự thi là các công dân quốc tế.

Về cách thức, ban tổ chức sẽ cung cấp cho đội thi kho dữ liệu mở từ các nguồn hợp pháp, công khai, như 10.000 dữ liệu dân cư giả lập; dữ liệu về tai nạn giao thông và camera giao thông; nhóm dữ liệu từ các tổ chức và doanh nghiệp; dữ liệu ảnh vệ tinh khu vực Hà Nội...

Các đội thi đăng ký tham gia hạng mục phù hợp, gồm: Chính phủ số, Xã hội số, Kinh tế số, kèm tên ý tưởng sản phẩm. Ban tổ chức gợi ý một số sản phẩm phù hợp như phát hiện hành vi lừa đảo, gian lận nhân thân; đánh giá điểm tín dụng phục vụ cho vay an sinh xã hội; đánh giá tình an ninh, trật tự và an sinh xã hội của một khu vực; xây dựng bản đồ tiêm chủng, phục vụ phòng chống dịch bệnh...

Xuyên suốt cuộc thi, ban tổ chức sẽ cung cấp danh sách các chuyên gia (mentors) để hỗ trợ các đội thi lên ý tưởng và triển khai sản phẩm.

Cuộc thi sẽ trải qua ba vòng, gồm sơ loại (30 đội), chung khảo (10 đội), từ đó sẽ trao giải cho 5 đội xuất sắc. Các đội sẽ nộp bài thi trực tuyến từ ngày 7/8 đến trước ngày 15/9 với bản mô tả ý tưởng, sản phẩm thể hiện lý do ra đời, cách thức vận hành, điểm nổi bật, kết quả đạt được khi ứng dụng vào thực tế.

Vòng hồ sơ (link nộp hồ sơ trực tuyến) và vòng sơ khảo được tổ chức thành hai đợt, mỗi đợt chọn ra 5 đội vào Vòng chung khảo (Top 10); sau đó chọn ra 5 đội vào Vòng chung kết (Top 5) và trao giải cuộc thi.

Ban giám khảo là các chuyên gia đầu ngành tại Bộ Công an, Đại học Bách khoa Hà Nội, các đơn vị đào tạo và nghiên cứu, công ty công nghệ, ngân hàng lớn của Việt Nam, cũng như các chuyên gia quốc tế.

Tổng giá trị giải thưởng dự kiến là 390 triệu đồng gồm: một giải Nhất 300 triệu đồng; một giải nhì 50 triệu đồng; một giải ba 30 triệu đồng; một giải khuyến khích 10 triệu đồng. Đặc biệt, các sản phẩm đoạt giải Nhất, Nhì, Ba sẽ được hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo - Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Bách khoa Hà Nội.

Cuộc thi "Dữ liệu với cuộc sống - Data for life" tổ chức lần đầu năm 2023, thu hút gần 200 đội thi tham gia, với nhiều ý tưởng, sản phẩm sáng tạo, thực tiễn, có thể áp dụng vào cuộc sống. Trong đó, giải pháp "Xác định biển số ôtô" của Công an tỉnh Sơn La đã chinh phục ban giám khảo và giành giải nhất nhờ độ chính xác và có khả năng triển khai thực tế, nhận giải cao nhất 200 triệu đồng.

Nguyễn Phượng