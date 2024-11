Ngày mai diễn ra vòng chung khảo Data For Life 2024

10 đội thi sẽ tập trung tại ĐH Bách Khoa Hà Nội để hoàn thiện sản phẩm và trình bày dự thi dưới sự hướng dẫn của mentor, từ đó chọn ra 5 đội vào chung kết.

Ngày 26/11, vòng chung khảo cuộc thi Data For Life 2024 sẽ diễn ra tại Trường Công nghệ Truyền thông và Thông tin, Đại học Bách khoa Hà Nội. Tại đây, 10 đội thi (được chọn từ vòng sơ khảo) sẽ hoàn thiện sản phẩm dự thi, cũng như chuẩn bị demo và bài trình bày sản phẩm dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các mentor.

Top 10 đội sẽ thuyết trình tại vòng chung khảo:

STT Mã số Tên đội Tên ý tưởng/sản phẩm 1 MS.127 X-Fea Đánh giá đường thở khẩn cấp dựa trên AI - Explainable AI-Driven Pre-Hospital Emergency Airway Assessment (XAI-PEA) 2 MS.121 NCB-CDS-AIML Giải pháp nền tảng tích hợp triển khai mô hình học máy dựa trên điện toán đám mây - Cloud based Integrated ML Model and Feature Serving Platform 3 MS.237 Small World Big Venture DeepBreath - ứng dụng giám sát, cảnh báo mức độ ô nhiễm không khí - DeepBreath: Leveraging Deep Learning Models and Geospatial Data to Calculate Personalized Air Pollution Exposure and Provide Tailored Health Recommendations 4 MS.270 Hublock Giải pháp tủ giao nhận hàng thông minh Hublock 5 MS.230 CiviTrack CiviTrack - nền tảng tích hợp và khai thác "hồ sơ công dân số" thông minh dựa trên đồ thị tri thức 6 MS.026 ZeroToHero Giải pháp phòng ngừa nguy cơ về an ninh xã hội của công dân từ 13 đến 25 tuổi dựa trên đa nguồn dữ liệu sử dụng trí tuệ nhân tạo 7 MS.019 GoTrust Giải pháp KIOSK y tế thông minh tự phục vụ 8 MS.037 Ngân hàng TMCP Quân Đội Bản đồ thiện nguyện và an sinh xã hội 9 MS.163 FIS AI SmartTraffic: Dự đoán khu vực rủi ro giao thông và hỗ trợ quản trị giao thông số bằng trí tuệ nhân tạo 10 MS.133 BookWorm Áp dụng trí tuệ nhân tạo trong giám sát 15 hành vi vi phạm trật tự đảm bảo an ninh thành phố

Buổi chiều cùng ngày, các đội thi nộp sản phẩm cho ban giám khảo bao gồm video, báo cáo kỹ thuật mô tả sản phẩm và slide trình chiếu (nếu có). Ban giám sẽ khảo tiến hành chấm và thống nhất kết quả chọn 6 đội thi vào vòng chung kết, diễn ra ngày 27/11 tại Đài Truyền hình Việt Nam.

Trước đó, ngày 26/10, vòng thuyết trình đã diễn ra tại tầng 4, 5, tòa nhà B1, Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tại vòng này, từ 46 đội, ban tổ chức đã chọn ra 10 ý tưởng, sản phẩm xuất sắc vào vòng chung khảo.

Các đội thi của Data For Life 2023 tập trung hoàn thiện bản demo trước thềm chung kết dưới sự hướng dẫn của các mentor tại ĐH Bách Khoa Hà Nội. Ảnh: Ban tổ chức

Cuộc thi Dữ liệu với cuộc sống (Data for Life 2024) do Trung tâm Dữ liệu quốc gia và dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an); Đại học Bách khoa Hà Nội và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp tổ chức. Báo VnExpress là đơn vị bảo trợ truyền thông. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) là nhà tài trợ kim cương.

Cuộc thi tìm kiếm các ý tưởng, giải pháp, sản phẩm công nghệ thông tin từ các tài năng trẻ nhằm phục vụ xây dựng Chính phủ số, Xã hội số và Kinh tế số.

Năm nay, tổng giá trị giải thưởng dự kiến nâng lên thành 410 triệu đồng gồm: một giải nhất 300 triệu đồng; một giải nhì 50 triệu đồng; một giải ba 30 triệu đồng; một giải khuyến khích 10 triệu đồng; hai giải tiềm năng 5 triệu đồng cùng giấy chứng nhận đạt giải của ban tổ chức. Đặc biệt, các sản phẩm đoạt giải nhất, nhì, ba sẽ được hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm tại Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu phát triển và Chuyển giao công nghệ - Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Bách khoa Hà Nội.

