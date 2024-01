Ngày hội lái thử 10 mẫu ôtô điện và hybrid cho khách Việt

Hà NộiNgười tiêu dùng có thể lái thử VinFast VF 6, Honda CR-V hybrid, Hyundai Ioniq 5 hay Nissan Kicks tại Triển lãm Xe điện hóa Việt Nam, ngày 13-14/1.

Lần đầu tiên, tại Triển lãm Xe điện hóa Việt Nam, công chúng đến tham dự có cơ hội lái thử nhiều mẫu xe điện, xe hybrid. Triển lãm Xe điện hóa thuộc khuôn khổ Car Awards 2023 do báo VnExpress tổ chức tại Công viên Yên Sở, Hà Nội vào ngày 13-14/1, nhiều mẫu xe lái thử từ các thương hiệu khác nhau sẽ góp mặt:

VinFast

VInFast VF 6 tại Hà Nội. Ảnh: Lương Dũng

Thương hiệu ôtô Việt Nam VinFast có những mẫu xe chạy thử gồm VF 5, VF 6, VF 8, VF 9 và các dòng xe máy điện. Trong đó, nổi bật với mẫu VF 6 - mẫu xe điện cỡ B vừa mới giao đến tay khách Việt ngày 30/12/2023.

VF 6 bán ra hai phiên bản, gồm Base và Plus. Pin hai bản này dùng chung loại 59,6 kWh, phạm vi hoạt động 399 km bản Base và 381 km trên bản Plus. Pin do VinES sản xuất tại nhà máy ở Vũng Áng (Hà Tĩnh). VF 6 lắp một môtơ điện ở trục trước. Bản Base công suất 134 mã lực, mô-men xoắn 135 Nm và bản Plus công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 310 Nm.

VF 6 bán ra hai phiên bản gồm Base giá 675 triệu và Plus giá 765 triệu đồng (chưa gồm pin). Mua kèm pin, giá xe tăng thêm 90 triệu đồng, tức bản Base 765 triệu và bản Plus 855 triệu đồng.

Hyundai

Xe điện Hyundai Ioniq 5. Ảnh: Hyundai Thành Công

Không chỉ trưng bày, hãng xe Hàn Quốc Hyundai còn đưa mẫu xe điện Ioniq 5 cho khách lái thử. Ioniq 5 là mẫu xe điện duy nhất của Hyundai đang bán tại Việt Nam. Xe lắp ráp trong nước, bán ra hai phiên bản, gồm Exclusive giá 1,3 tỷ và Prestige giá 1,45 tỷ đồng.

Ioniq 5 được định vị cỡ D, cạnh tranh với nhiều đối thủ gầm cao chạy xăng, dầu khác. Xe bán ra tại Việt Nam với hai phiên bản, lắp gói pin lithium 58-72,6 kWh với phạm vi hoạt động 384-451 km. Môtơ điện công suất 170-217 mã lực, mô-men xoắn 350 Nm.

Honda

Xe hybrid Honda CR-V RS HEV. Ảnh: Lương Dũng

Honda đưa CR-V e:HEV RS và CR-V L đến khu vực lái thử. CR-V e:HEV RS là mẫu xe hybrid đầu tiên của hãng bán tại thị trường Việt Nam. Trong phân khúc gầm cao cỡ C, CR-V là mẫu xe thứ hai sau Haval H6 có cùng cấu hình động cơ hybrid.

Bản hybrid của Honda CR-V nhập khẩu Thái Lan. Xe lắp động cơ xăng 2.0 (146 mã lực, mô-men xoắn 183 Nm) kết hợp với hai môtơ điện (công suất 181 mã lực, mô-men xoắn 335 Nm). Cả hai kết hợp cho tổng công suất 204 mã lực. Nuôi môtơ điện bằng pin lithium-ion. Hộp số e-CVT, dẫn động một cầu FWD.

Nissan

Nissan Kicks e-Power trong sự kiện ra mắt thị trường Việt Nam ngày 2/11/2022. Ảnh: Lương Dũng

Thương hiệu xe Nhật Bản Nissan có 3 mẫu xe dành cho lái thử, gồm Kicks, Almera và Navara. Trong đó, Nissan Kicks được xem là xe hybrid.

Khác với hầu hết các đối thủ trên thị trường, Kicks vận hành bằng môtơ điện, tức như một mẫu xe thuần điện. Thay vì sạc bằng nguồn điện ngoài, Kicks lắp động cơ xăng đi kèm, đóng vai trò như máy phát điện cung cấp năng lượng cho bộ pin.

Haval

Xe hybrid Haval H6 đầu tiên trong phân khúc. Ảnh: Lương Dũng

Giống như Honda, Haval đưa 4 xe H6 cho công chúng trải nghiệm và lái thử. Mẫu hybrid H6 bán ra một phiên bản, giá 1,096 tỷ đồng. H6 cạnh tranh phân khúc gầm cao cỡ C.

Hệ truyền động trên H6 gồm động cơ xăng 1.5 tăng áp, kết hợp mô-tơ điện cho công suất 240 mã lực và sức kéo 530 Nm. Xe có 4 chế độ lái tùy chọn gồm: Tiêu chuẩn, Thể thao, Tiết kiệm và Đường trơn. Điểm nổi bật trên H6 là động cơ hybrid, cho mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất phân khúc, khoảng 5,5 lít/ 100 km, theo công bố từ nhà phân phối.

Wuling

Xe điện cỡ nhỏ Wuling Hongguang Mini EV. Ảnh: Lương Dũng

Mẫu xe điện nhỏ nhắn Wuling Hongguang Mini EV từng tạo nên sự chú ý khi ra mắt vào giữa năm 2023. Xe sản xuất trong nước, bán ra hai phiên bản, giá khởi điểm từ 239 triệu đồng.

Hongguang Mini EV trang bị môtơ điện ở cầu sau, công suất 26,8 mã lực, mô-men xoắn 85 Nm. Tốc độ tối đa theo công bố là 100 km/h. Pin LFP trên xe có hai tùy chọn, loại 9,6 kWh cho tầm hoạt động 120 km. Lớn hơn là loại 13,9 kWh, tầm hoạt động 170 km. Hãng cung cấp bộ sạc theo xe 1,5 kW. Với nguồn điện dân dụng tại nhà 220 V, xe cần khoảng 6,5 giờ để sạc đầy pin 9,6 kWh và 9 giờ cho bộ pin 13,9 kWh.

MG

MG RX5 ra mắt thị trường Việt Nam ngày 23/9/2023. Ảnh: Thành Nhạn

MG trưng bày chiếc xe điện thể thao Cyberster, và lái thử các mẫu xe xăng đang bán trên thị trường là RX5, ZS, MG5 và New MG5.

Trong đó, hai mẫu RX5 và New MG5 mới ra mắt thị trường Việt Nam. Cả hai cùng nhập khẩu Trung Quốc và lắp động cơ xăng 1.5. RX5 thuộc phân khúc CUV cỡ C, bán ra hai phiên bản, gồm STD giá 739 triệu và Lux giá 829 triệu đồng. New MG5 mang kiểu dáng thuần sedan, thuộc phân khúc gầm thấp cỡ B. New MG5 bán ra hai phiên bản, gồm MT gía 399 triệu và CVT giá 459 triệu đồng.

MG ZS là mẫu gầm cao cỡ B, nhập khẩu Thái Lan, bán ra 3 phiên bản, gồm STD+ giá 538 triệu, Com+ giá 588 triệu và Lux+ giá 638 triệu đồng. ZS lắp động cơ 1.2 công suất 112 mã lực. MG5 - mẫu sedan định vị ở phân khúc C nhập khẩu Thái Lan, hai phiên bản, giá cao nhất 579 triệu đồng.

Triển lãm Xe điện hóa Việt Nam diễn ra trong hai ngày 13/1 và 14/1 tại Công viên Yên Sở, Gamuda Central, Hoàng Mai, Hà Nội.

Minh Vũ