Ngân sách tiết kiệm 190.500 tỷ đồng trong 5 năm sau sáp nhập tỉnh xã

Tổng kinh phí tiết kiệm chi tiền lương và chi hành chính là 190.500 tỷ đồng giai đoạn 2026-2030 do giảm cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện, xã và cán bộ không chuyên trách.

Theo ước tính của Bộ Nội vụ, tổng số tiền chi ngân sách tiết kiệm giai đoạn 2026-2030 gồm 27.600 tỷ đồng do giảm cán bộ, công chức cấp tỉnh; 128.700 tỷ đồng do giảm cán bộ, công chức cấp xã; 34.000 tỷ đồng do giảm cán bộ không chuyên trách cấp xã.

Sau khi sáp nhập từ 63 xuống còn 34 tỉnh thành, Bộ Nội vụ ước tính giảm 18.449 biên chế cấp tỉnh; giảm 110.786 biên chế cấp xã; giảm 120.500 người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Ước tính ngân sách cần chi 22.139 tỷ đồng cho 18.449 cán bộ, công chức cấp tỉnh thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi, tương đương 1,2 tỷ đồng/người; chi 99.700 tỷ đồng cho người thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi cấp xã.

Kinh phí đóng bảo hiểm xã hội cho những người nghỉ hưu trước tuổi mà không bị trừ tỷ lệ lương hưu là 6.600 tỷ đồng.

Như vậy, tổng kinh phí dự kiến giai đoạn 2025-2030 chi cho cán bộ thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi do sáp nhập đơn vị hành chính các cấp là 128.480 tỷ đồng.

Công chức làm việc tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng, tháng 5/2025. Ảnh: Nguyễn Đông

Theo tờ trình Bộ Nội vụ gửi Chính phủ ngày 8/5, sau khi sáp nhập, cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, trong đó có 6 thành phố trực thuộc trung ương là Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, TP HCM, Cần Thơ; 28 tỉnh gồm Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đăk Lăk, Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau, An Giang.

Tổng số đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập là 3.321, trong đó có 2.636 xã, 672 phường và 13 đặc khu. Có 3.193 xã phường mới hình thành do sáp nhập và 128 xã phường giữ nguyên, giảm 6.714 đơn vị so với hiện nay (66,91%).

Nghị định 178 được Chính phủ ban hành cuối tháng 12/2024 quy định chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang khi sắp xếp bộ máy. Theo đó, người có tuổi đời cách tuổi nghỉ hưu tối đa 10 năm (điều kiện bình thường) hoặc 5 năm (vùng đặc biệt khó khăn) và đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được hưởng ba chế độ hỗ trợ.

Cán bộ, công chức còn hơn 2 năm đến tuổi nghỉ hưu, không đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi, nếu thôi việc thì được hưởng 4 chế độ. Viên chức và người lao động thôi việc cũng được hưởng 4 chế độ tương tự, nhưng chế độ thứ tư là trợ cấp thất nghiệp.

Giữa tháng 3, Chính phủ ban hành nghị định 67 sửa đổi nghị định 178, bổ sung 4 nhóm hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi khi tinh giản bộ máy của hệ thống chính trị.

Vũ Tuân