Nga, Venezuela kêu gọi Mỹ 'lập tức thả Tổng thống Maduro'

Nga bày tỏ tôn trọng chủ quyền Venezuela, ủng hộ giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình và kêu gọi Mỹ lập tức thả Tổng thống Maduro.

Phát biểu tại cuộc họp cấp cao của Nhóm bằng hữu Bảo vệ Hiến chương Liên Hợp Quốc tại Thụy Sĩ ngày 23/2, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Dmitry Lyubinsky cho biết chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Venezuela ngày 3/1 là "sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên Hợp Quốc".

"Chúng tôi dứt khoát kêu gọi Washington lập tức trả tự do cho Tổng thống Nicolas Maduro và vợ. Chúng tôi kiên quyết tôn trọng chủ quyền của Venezuela và giải quyết mọi bất đồng bằng biện pháp hòa bình", ông Lyubinsky nói.

Vợ chồng Tổng thống Maduro bị đưa ra khỏi trực thăng để tới tòa án New York ngày 5/1. Ảnh: Reuters

Nhà ngoại giao Nga chỉ trích "biện pháp cưỡng chế đơn phương chống lại Venezuela" đã được áp dụng suốt hàng chục năm và ngày càng trở nên tinh vi hơn. "Các tuyến xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela đang phải chuyển hướng sang Mỹ, gây tác động tiêu cực đáng kể đến phúc lợi người dân và làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo ở nước này", ông nói thêm.

Phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneva cùng ngày, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil Pinto cũng yêu cầu Mỹ trả tự do ngay lập tức cho vợ chồng Tổng thống Maduro. "Ngày 3/1 đánh dấu bước ngoặt vô cùng nghiêm trọng. Hành động quân sự bất hợp pháp chống lại đất nước chúng tôi đã dẫn đến cái chết của hơn 100 người và các vụ bắt giữ tùy tiện", ông cho hay.

Ngoại trưởng Pinto nói rằng chiến dịch bắt giữ vợ chồng Tổng thống Maduro diễn ra trong bối cảnh "bất cân xứng sâu sắc về công nghệ, năng lực quân sự" giữa Venezuela và cường quốc hạt nhân là Mỹ.

"Tuy nhiên, chúng tôi đã chọn mở kênh ngoại giao để giải quyết khác biệt. Không phải bằng sự khuất phục, mà trên cơ sở bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia. Không phải bằng nỗi sợ hãi, mà bằng niềm tin rằng đối thoại là con đường văn minh duy nhất giữa các nước", Ngoại trưởng Venezuela nói thêm.

Lực lượng Mỹ rạng sáng 3/1 tiến hành chiến dịch "Quyết tâm Tuyệt đối", triển khai loạt máy bay không kích nhiều mục tiêu ở Venezuela, tạo điều kiện cho đặc nhiệm di chuyển bằng trực thăng vào thủ đô Caracas để bắt vợ chồng Tổng thống Maduro.

Ông Maduro và vợ hôm 5/1 ra điều trần tại tòa án ở New York, nơi họ đối mặt những cáo buộc liên quan ma túy. Cả hai người đều tuyên bố vô tội. Phiên điều trần tiếp theo dự kiến diễn ra ngày 17/3.

Huyền Lê (Theo AFP, TASS)