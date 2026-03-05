Nga và Ukraine trao đổi hàng trăm tù binh

Nga và Ukraine bàn giao cho nhau tổng cộng 400 tù binh trong đợt trao đổi đầu tiên theo thỏa thuận đạt được tại Thụy Sĩ tháng trước.

"200 gia đình Ukraine đã nhận được tin mà họ mong chờ nhất, đó là người thân đang trở về nhà", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo hôm nay.

Video do Ủy viên Quốc hội Ukraine về nhân quyền Dmytro Lubinets đăng cho thấy các quân nhân nước này xuống xe buýt, khoác quốc kỳ lên người và hô khẩu hiệu, cũng như ôm những người đến đón.

Nga và Ukraine trao đổi 400 tù binh Các binh sĩ Ukraine được trả tự do trong cuộc trao đổi với Nga hôm 5/3. Video: X/Dmytro Lubinets

Trong số binh sĩ Ukraine được thả lần này có các quân nhân bị bắt từ năm 2022, như những người chiến đấu tại nhà máy thép Azovstal tại thành phố Mariupol.

Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày xác nhận đã tiến hành trao đổi tù nhân theo công thức "200 đổi 200" với Ukraine. Video do cơ quan này đăng cho thấy binh sĩ Nga khoác quốc kỳ lên người và reo hò trong lúc bước lên xe buýt.

Moskva và Kiev cho biết cuộc trao đổi này được tiến hành theo thỏa thuận mà hai bên đạt được tại Geneva, Thụy Sĩ tháng trước. Ông Vladimir Medinsky, trưởng đoàn đàm phán Nga, cho biết sẽ có thêm tù binh được trả tự do vào ngày 6/3 và tổng cộng 500 người mỗi bên sẽ được bàn giao.

Nga cho biết Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Mỹ đã đóng vai trò trung gian cho cuộc trao đổi.

Binh sĩ Nga được thả tự do Các binh sĩ Nga được trả tự do trong cuộc trao đổi với Ukraine hôm 5/3. Video: BQP Nga

Nga và Ukraine đã tiến hành một số đợt trao đổi tù binh kể từ đầu xung đột. Đây cũng là một trong số ít kết quả cụ thể mà hai bên đạt được trong những cuộc đàm phán trực tiếp.

Nỗ lực đối thoại dường như đang bị đình trệ, giữa lúc Mỹ tập trung vào xung đột ở Trung Đông. Ukraine trước đó cho biết có kế hoạch tổ chức đối thoại tại thủ đô Abu Dhabi của UAE, một trong các địa điểm đang hứng đòn trả đũa của Iran.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 2/3 gợi ý đổi địa điểm sang Thụy Sĩ hoặc Thổ Nhĩ Kỳ, những nơi đã diễn ra các vòng đàm phán trước đó.

Phạm Giang (Theo AFP, Interfax)