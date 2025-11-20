Nga - Ukraine trao đổi hơn 1.000 thi thể quân nhân

Ukraine thông báo tiếp nhận 1.000 thi thể binh sĩ, trong khi quan chức Nga cho biết Kiev đã bàn giao 30 tử sĩ cho Moskva.

"Trong cuộc trao đổi diễn ra hôm nay, 1.000 thi thể mà Nga cho biết là binh sĩ Ukraine đã được hồi hương. Chúng tôi sẽ sớm thực hiện giám định cần thiết và xác định danh tính các thi thể này", Cơ quan Điều phối Xử lý Tù binh Chiến tranh (KShPPV) của Ukraine thông báo.

Giới chức Ukraine không đề cập số tử sĩ Nga được bàn giao trong đợt này.

Một nguồn tin trong đoàn đàm phán của Nga cùng ngày xác nhận nước này đã trả 1.000 thi thể binh sĩ cho Ukraine theo thỏa thuận Istanbul, đồng thời nhận về 30 quân nhân thiệt mạng.

Đoàn xe Ukraine tại điểm bàn giao thi thể binh sĩ ngày 20/11. Ảnh: KShPPV

Hoạt động trao đổi tù binh và thi thể tử sĩ là một trong số ít vấn đề mà Nga và Ukraine tìm được tiếng nói chung.

Sau vòng đàm phán trực tiếp ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết hai bên sẽ trao đổi thi thể binh sĩ theo công thức "6.000 đổi 6.000", trong khi phía Nga nói rằng đây là thỏa thuận hồi hương đơn phương.

Moskva đã trao trả hơn 6.000 thi thể quân nhân cho Kiev trong những tuần tiếp theo và nhận lại 79 binh sĩ thiệt mạng. Tổng thống Nga Vladimir Putin sau đó tuyên bố Moskva sẵn sàng trả thêm 3.000 tử sĩ cho Ukraine.

Tính từ đầu năm đến nay, hai nước đã tiến hành tổng cộng 15 đợt trao đổi, trong đó Nga bàn giao hơn 14.000 thi thể quân nhân cho Ukraine và nhận về gần 400 tử sĩ.

Trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 19/11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kêu gọi Moskva - Kiev nối lại đàm phán hòa bình tại Istanbul sau nhiều tháng đình trệ và leo thang xung đột. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky bày tỏ hy vọng nối lại hoạt động trao đổi "số lượng lớn" tù binh với Nga trước năm 2026.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, RIA Novosti)