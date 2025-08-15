Nga, Ukraine tập kích nhau trước cuộc gặp Trump - Putin

Nga và Ukraine tiếp tục tập kích lẫn nhau bằng tên lửa, UAV trước khi ông Trump và ông Putin họp thượng đỉnh tại Alsaska.

Quyền tỉnh trưởng Kursk Alexander Khinshtein cho biết máy bay không người lái (UAV) tự sát Ukraine đêm 14/8 tập kích một tòa chung cư ở vùng này, khiến một phụ nữ thiệt mạng và 10 người bị thương.

Yury Slyusar, lãnh đạo tỉnh Rostov ở miền tây Nga, trước đó nói rằng UAV Ukraine cũng đánh trúng tòa chung cư ở thành phố Rostov-on-Don, làm 13 người bị thương. Theo giới chức địa phương, các phi cơ còn làm 3 người bị thương ở thành phố Belgorod và một người thiệt mạng ở làng Pristen.

Nga, Ukraine tập kích lẫn nhau trước hội nghị thượng đỉnh Trump - Putin UAV Ukraine lao vào tòa nhà ở tỉnh Rostov trong video đăng ngày 14/8. Video: X/Osint613

Tỉnh trưởng Volgograd Andrei Bocharov cho biết mảnh vỡ từ UAV Ukraine đã gây tràn dầu và bùng phát hỏa hoạn tại một nhà máy lọc dầu ở tỉnh.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 14/8 thông báo phòng không nước này đã đánh chặn tổng cộng 44 UAV Ukraine, song không nêu tổng số phi cơ đối phương triển khai và thiệt hại liên quan.

Trong thông báo cùng ngày, Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết Nga đã tập kích nước này bằng 45 UAV tự sát dòng Geran và phi cơ mồi bẫy, chủ yếu nhằm vào tỉnh Chernihiv và khu vực do Kiev kiểm soát ở tỉnh Donetsk, cùng hai tên lửa S-300/S-400 hoán cải nhằm vào tỉnh Sumy.

Phòng không Ukraine tuyên bố đánh chặn 24 UAV, song thừa nhận bỏ lọt 21 phi cơ còn lại và các tên lửa S-300/S-400.

Ôtô bốc cháy tại Belgorod, Nga sau đòn tập kích UAV của Ukraine hôm 14/8. Ảnh: Văn phòng tỉnh trưởng Belgorod

Các cuộc tập kích diễn ra chỉ một ngày trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin họp thượng đỉnh tại bang Alaska, với chủ đề trọng tâm là xung đột tại Ukraine. Hai lãnh đạo cũng sẽ bàn về các vấn đề an ninh, quốc tế và hợp tác song phương.

Lần gần nhất Tổng thống Trump và người đồng cấp Putin gặp trực tiếp là tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản năm 2019, trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Hai bên đã nhiều lần điện đàm kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1.

Tổng thống Trump ngày 14/8 khẳng định "sẽ không bị qua mặt" khi gặp người đồng cấp Nga, đồng thời nhận định xác suất hội nghị thất bại là khoảng 25%. Ông cam kết sẽ không tự ký kết thỏa thuận với Nga, mà để Ukraine tham gia vào mọi quyết định về số phận của mình.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng nói mọi thỏa thuận trong tương lai đều cần đảm bảo các cam kết an ninh cho Ukraine.

Phạm Giang (Theo AFP, Hill, Ukrainska Pravda)